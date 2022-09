Słabe morale rosyjskich wojsk. Rosną problemy z żołdem

Na słabe morale rosyjskich wojsk na Ukrainie, oprócz zmęczenia walką i wysokich strat, wpływają problemy z wypłacaniem premii bojowych, które są istotnym składnikiem ich żołdu - przekazało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony.

„Siły rosyjskie na Ukrainie nadal odczuwają problemy z morale i dyscypliną. Oprócz zmęczenia walką i wysokich strat, jednym z głównych zarzutów ze strony rozmieszczonych rosyjskich żołnierzy pozostają prawdopodobnie problemy z ich żołdem. W rosyjskich siłach zbrojnych dochody żołnierzy składają się ze skromnej pensji podstawowej, powiększonej o skomplikowaną gamę premii i dodatków. (W przypadku tych) na Ukrainie najprawdopodobniej wystąpiły poważne problemy z niewypłacaniem znacznych premii bojowych” - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

„Wynika to prawdopodobnie z niewydolnej biurokracji wojskowej, nietypowego statusu prawnego +specjalnej operacji wojskowej+ i w końcu pewnej jawnej korupcji wśród dowódców. Rosyjskie wojsko wciąż nie zapewnia podstawowych należności żołnierzom rozmieszczonym na Ukrainie, w tym odpowiedniego umundurowania, broni i racji żywnościowych, a także wynagrodzenia. To prawie na pewno przyczyniło się do wciąż słabego morale dużej części sił zbrojnych” - dodano.

PAP/kp