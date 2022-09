Totalizator: Stawiamy na edukację gracza i chronimy go

Podczas 2. dnia XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu w panelu dyskusyjnym pt.: „Polski sektor finansowy, sportowy i przedsiębiorcy – nieoczywiste ofiary szarej strefy gier i zakładów. Jak zatrzymać nielegalny hazard?” jednym z uczestników był Olgierd Cieślik, prezes zarządu Totalizatora Sportowego - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych

Walka z szarą strefą to jedno z wyzwań, które stoi przed Krajową Administracją Skarbową. Totalizator Sportowy aktywnie wspiera te działania - chronimy gracza oferując mu jak najlepszy produkt, jednocześnie odciągając go od szarej strefy. Stawiamy także na edukację, dlatego realizujemy liczne projekty w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu - czytamy we wpisie Totalizatora na LinkedIn.