Kaczyński uczestnikiem XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu

W programie XXXI edycji Forum Ekonomicznego w Karpaczu szczególne miejsce zajmie kolejna już konferencja Europa Karpat. Inicjatorem wydarzenia jest wiceprzewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP Marek Kuchciński. W ciągu swojej historii, zakres tematyczny konferencji systematycznie ulegał rozszerzeniu. W tym roku jednym z paneli dyskusyjnych będzie debata o współczesnej myśli politycznej.

W składzie znajdą się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, filozof i poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Legutko. Dyskusję poprowadzi Zdzisław Krasnodębski, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Punktem wyjścia do rozmowy jest monografia Śp. prof. Waldemara Parucha zatytułowana „Realizm i wartości. Prawo i Sprawiedliwość o polityce zagranicznej”. Tematem przewodnim są najbardziej zasadnicze cechy myśli politycznej PiS w odniesieniu do stosunków międzynarodowych. Zarówno paradygmat myśli politycznej oraz polityka transatlantycka i europejska rządów PiS zostały przeanalizowane w oparciu o teorię badania myśli politycznej.

Refleksji poddana zostanie podstawowa cecha wizji PiS dotycząca polskiej polityki zagranicznej, jaką jest eurorealizm. W przeciwieństwie do eurosceptycyzmu i euroentuzjazmu, eurorealizm zakłada przede wszystkim prymat państwa jako podmiotu w stosunkach międzynarodowych. Co ciekawe, to euroentuzjazm i eurosceptycyzm stały się stanowiskami dogmatycznymi, co z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości jest niewłaściwe.

Podobnie jak w swoim podejściu do UE, partia rządząca postrzega członkostwo Polski w NATO. Nie jako cel sam w sobie, lecz jako niezbędny pierwszy krok prowadzący do zachowania bezpieczeństwa regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Dla PiS NATO stanowi zatem najważniejszą formę współpracy na szczeblu polityczno-wojskowym oraz gwarantuje stabilizację kontynentu.

Jednocześnie kluczowa rola Stanów Zjednoczonych łączy się ze zrozumiałą, z perspektywy ostatnich wydarzeń, nieufnością wobec Rosji. Wschodni sąsiad Polski od dawna jest przecież postrzegany jako główne zagrożenie dla bezpieczeństwa regionalnego oraz integralności terytorialnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Debata będzie przede wszystkim platformą do wymiany myśli na temat wartości we współczesnej polityce europejskiej. Paneliści zastanowią się, czy polityka „podporządkowana wartościom” to naiwność, czy konieczność w sytuacjach granicznych, a także porozmawiają o relacjach pomiędzy polityką realną a tzw. „machiawelizmem”, zakładającym, że „cel uświęca środki”. Jak pogodzić wierność wartościom ze skutecznością i gdzie jest miejsce etyki polityka w życiu to tylko wybrane pytania, na które postarają się odpowiedzieć uczestnicy panelu.

Zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym, będącego częścią zbliżającego się wielkimi krokami XXXI Forum Ekonomicznego.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 6-8 września w Karpaczu.

Więcej informacji: XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu (forum-ekonomiczne.pl).