PFR to kapitał na transformację energetyczną i na trudne czasy

Niesłychanie ważny, ciekawy i budujący – tak można podsumować najkrócej panel PFR „Nowe podejście do bezpieczeństwa energetycznego Polski” podczas tegorocznej edycji XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Panel zaczął się od ogłoszenia ważnej dla bezpieczeństwa energetycznego Polski umowy pomiędzy PFR, a GAZ SYSTEM. Jak ocenił Mateusz Berger, sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, jesteśmy świadkami bardzo ważnego wydarzenia.

Ostatnie miesiące pokazały jak ważna stała się transformacja energetyczna Polski, która nie obejdzie się bez transformacji infrastruktury. Chodzi zarówno o infrastrukturę energetyczną jak i gazową. Kluczowa w tym jest współpraca z PFR, która umożliwi dalsze inwestycje – powiedział minister Mateusz Berger.

FR udzielił operatorowi przesyłowemu gazu GAZ SYSTEM 1 mld zł finansowania w postaci pożyczki na projekty inwestycyjne związane z bezpieczeństwem energetycznym kraju i dywersyfikacją dostaw gazu. Pożyczka pozwala na stabilne finansowanie planu inwestycyjnego, mającego na celu wzmocnienie krajowej sieci przesyłowej oraz na kontynuację projektów związanych z dywersyfikacją źródeł i kierunków dostaw gazu. Wagę tego wydarzenia podkreślił też prezes PFR.

Jesteśmy w momencie realizowania innej ważnej inwestycji, czyli budowy terminala pływającego w Gdańsku. Chcemy być partnerem tej inwestycji i budowy sieci przesyłowej. Ważne jest, by GAZ-SYSTEM miał bezpieczeństwo jej finansowania. Trzy lata temu ogłosiliśmy na Forum Ekonomicznym inicjatywę Green Hub w obszarze energetyki odnawialnej - powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. PFR Green Hub to strategiczny program PFR, którego celem jest wsparcie transformacji energetycznej Polski poprzez inwestycje w projekty OZE – na warunkach rynkowych i bez wypierania kapitału prywatnego. - Zależy nam na integrowaniu instytucji, samorządów i firm działających na rynku energetycznym, aby wspólnie dążyć do rozwoju polskiego łańcucha wartości i wpływać na poprawienie jakości życia Polaków. Np. podpisana niedawno umowa z R.Power na poziomie 120 mln zł ma umożliwić firmie, umożliwić produkcję energii na poziomie 390 MW, co pozwoli stać się liderem produkcji energii odnawialnej – dodał.

Jak podkreślił minister Berger, żyjemy w ciekawych czasach, które pokazują, że należy zredefiniować politykę, która była prowadzona bardziej na korzyść Rosji niż polskiego interesu narodowego. Zresztą, tak działo się nie tylko w Polsce.

Nie do końca była polityką prowadzoną w sposób autonomiczny, tylko w kleszczach polityki prowadzonej przez Rosję. Teraz wszystkie kraje poszukują sposobów by z tej pułapki wyjść. A ta polityka prowadzona była przez ostatnie 20 lat – ocenił minister Berger. - Nowego rozwiązania prędko nie znajdziemy, ale szukamy. Ujęcie systemowe musi uwzględniać to, że nie jesteśmy w stanie odejść od założeń klimatycznych. Tu jest ważna rola gazu. Dlatego dziękuję panu prezesowi Borysowi za tak sprawne finansowanie takiej inwestycji.

Zaznaczył, że budowanie dużej elektrowni atomowej to współpraca 200-250 ogromnych firm oraz że to nie tak prosta rzecz jak budowa np. drogi krajowej, ponieważ wymaga koordynacji prac światowych graczy i ich łańcuchów dostaw. Na przykładzie energetyki wiatrowej, konieczne jest stworzenie hubu akademickiego i zaplecza firm. Zaznaczył, że polski biznes musi tu współpracować z zagranicznym.

Ta transformacja bez podmiotów takich jak Agencja Rozwoju Przemysłu i Polski Fundusz Rozwoju nie może się obejść, ani się bez nich nie uda - zaznaczał minister Berger.

PFR to kapitał na trudne czasy. Zawsze staramy się dostosować nasz model do aktualnej sytuacji. Naszym celem jest, aby transformacja energetyczna w światowej gospodarce stała się katalizatorem do zbudowania nie tylko nowych źródeł energii, ale także polskiego sektora OZE i naszego krajowego łańcucha wartości. Dlatego inwestycja w R.Power to nasz świadomy wybór i sedno naszej strategii. Cieszy to, że nasza oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem i w kolejce oczekują już kolejni partnerzy – zapowiedział Bartłomiej Pawlak, wiceprezes PFR.

Jak przyznali uczestnicy panelu, najważniejsze jest to, by środki publiczne i polski kapitał wspierały rozwój polskich firm w tym strategicznym obszarze transformacji energetycznej. Przykładem takiego działania jest także finansowanie PFR dla umacniania polskiego OZE, przez emisję zielonych obligacji o wartości 120 mln zł dla firmy R.Power.

Potrzebujemy kapitału, który będzie wspierał zieloną transformację realizowaną przez różne firmy. W Polsce kluczowym podmiotem finansowania jest PFR, dlatego jego rola w tej transformacji w Polsce jest absolutnie kluczowa, . ocenił podczas panelu Tomasz Sęk, prezes R.Power. - Myślę, że mamy szansę wykorzystać tą zieloną trampolinę także, by potem zawojować inne rynki. To co zrobiliśmy w Polsce już pozwoliło nam zdobywać rynki zagraniczne. Budujemy i będziemy właścicielem elektrowni we Włoszech, Portugalii, Niemczech. Rzeczywiście, okazuje się że polska firma może od bycia podwykonawcą zostać wykonawca. Nie jest łatwo polskiej firmie rozpychać się na rynku europejskim, ale jak widać da się – dodał.

Maksymilian Wysocki

