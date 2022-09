Karpacz 2022. Porozumienie KGHM i Nuclearelectrica ws. wdrożenia SMR

Podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu podpisano porozumienie między KGHM a Nuclearelectrica, dotyczące procesu wdrożenia reaktorów modułowych SMR.

Podczas podpisania porozumienia głos zabrał także Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM.

-Rok temu zapowiadaliśmy wejście naszej firmy w technologie SMR. Nie rzucamy słów na wiatr. Od tego czasu wydarzyło się bardzo wiele rzeczy. Od współpracy z firmą NuScale, poprzez złożenie formalnych wniosków do Polskiej Agencji Atomistyki, aż do uruchomienia studium lokalizacyjnego i zbudowania zespołu ekspertów z różnych stron świat. Teraz nawiązujemy współpracę z międzynarodową firmą energetyczną operującą w Rumunii – powiedział Marcin Chludziński, prezes KGHM.

Jak zauważył, oprócz kwestii bezpieczeństwa, chodzi też o współpracę międzynarodową.

-Polski nie stać na to, żebyśmy pozostali z boku w obecnej sytuacji. Zarówno budowa bloków pełnoskalowych, jak i również małe technologie SMR, rozwijane przez takich inwestorów jak my - to najlepsza droga do osiągnięcia niezależności energetycznej. By ta droga się udała, potrzebujemy współpracy międzynarodowej, specjalistów operujących już tą właśnie technologią. Trzeba się uczyć od tych, którzy mają na tym polu doświadczenie – dodał prezes Chludziński.