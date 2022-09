Borys: Dzięki Tarczom Finansowym firmy zyskały bufor na trudne czasy

Tarcze Finansowe PFR wspierające firmy podczas pandemii to inwestycja, która już się zwróciła - ocenił podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu prezes PFR Paweł Borys. Jego zdaniem dzięki tym środkom sektor MŚP ma szanse przejść bezpiecznie trudne czasy.

Otwierając debatę na temat kondycji małych i średnich firm, prezes PFR przypomniał, że jeszcze przed pandemią sektor MŚP posiadał mniejsze bufory finansowe i był słabszy finansowo.

„Biorąc pod uwagę, że gospodarka była zamknięta, mierzyliśmy się z wyzwaniem, że firmy masowo stracą płynność. To najprostsze uzasadnienie Tarczy Finansowej, której celem było stworzenie dodatkowego buforu płynnościowego w sektorze przedsiębiorstw” - mówił Borys.

Prezes PFR zwrócił uwagę, że na 350 tys. firm, które otrzymały wsparcie z Tarczy Finansowej PFR, mniej niż 200 miało problemy. Dodał przy tym, że przedsiębiorstwa te w okresie pandemii zwiększyły zatrudnienie o 4 proc.

„Jeżeli do tego dodamy, że na koniec ubiegłego roku bufor płynnościowy zwiększył się z 6 tygodni do prawie 3 miesięcy i firmy mają nadwyżkę depozytów nad kredytami, a jednocześnie w 2021 r. sektor przedsiębiorstw miał 200 mld zł zysku netto. To pomimo wyzwań, które się nie kończą, możemy powiedzieć, że mamy zdrowy sektor przedsiębiorstw przy wyjściu z kryzysu pandemicznego” - mówił szef PFR.