Dietl: Na tle Europy Polska pozostaje "zieloną wyspą"

Na tle Europy polska gospodarka jest zieloną wyspą, choć oczywiście musimy prowadzić bardzo rozważnie naszą politykę gospodarczą - powiedział podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Marek Dietl.

Oceniając kondycję polskiej gospodarki, Dietl zwrócił uwagę, że opinie większości inwestorów wskazują, że na tle Europy, gdzie nie zanotowano wyraźnego odbicia popandemicznego, wypadamy lepiej. „Problemy polskiej gospodarki są dużo mniejsze i dużo bardziej pozytywne jest nastawienie do naszego kraju i jego perspektyw” - wskazał Dietl.

Dodał, że oczekiwania analityków i inwestorów pokazują, że Polska zbliża się do szczytu inflacji i już w przyszłym roku można się spodziewać, że nie będzie podwyżek stóp procentowych. Tymczasem, jak zauważył, w zupełnie innej sytuacji jest strefa euro, gdzie część krajów chciałaby, żeby stopy jeszcze wzrosły.

Dietl dodał też, że przez wysokie ceny paliw gospodarka europejska traci przewagę kosztową. „Stąd te perspektywy w połączeniu z ciężką sytuacją w Chinach, gdzie ogłaszane są kolejne lockdowny, do tego niepewność co do wzrostu gospodarczego, turbulencje polityczne, sprawiają, że ocena Polski na tle innych krajów jest dużo lepsza” - zaznaczył szef GPW.

Przyznał jednak, że pojawiają się pewne ryzyka, które są widoczne w kursach spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. „Z jednej strony mamy rekordowo niskie współczynniki cena/zysk, mamy też bardzo niskie wyceny spółek, szczególnie w dolarze. One z kolei sugerują, że dla części polskich przedsiębiorstw mogą przyjść trochę trudniejsze czasy” - powiedział szef GPW.

Dodał jednocześnie, że jest grupa inwestorów, która widzi w tej sytuacji okazję do kupowania. „Zwłaszcza po tym, jak nie sprawdziły się czarne scenariusze z początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, że polskie przedsiębiorstwa niemalże z dnia na dzień zaczną zwalniać ludzi” - zauważył Dietl.

W jego ocenie największym zagrożeniem są spadające zamówienia eksportowe, co „kładzie się cieniem na perspektywach mocno eksportujących spółek”. Dodał jednak, że sytuację częściowo ratuje elastyczny kurs walutowy i to, że złotówka osłabiła się w stosunku do euro, przez co polski eksport pozostaje konkurencyjny.

PAP MediaRoom/kp