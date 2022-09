Blinken: Putin jest "pod presją" Chin i Indii, aby zakończyć wojnę

Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział w piątek, że prezydent Rosji Władimir Putin, po rozmowach z premierem Indii Norendrą Modim i przywódcą Chin Xi Jinpingiem, jest „pod presją”, aby zakończyć konflikt na Ukrainie

Wierzę, że to, co słyszymy ze strony Chin i Indii, odzwierciedla obawy na całym świecie o wpływ rosyjskiej agresji na Ukrainę nie tylko pod kątem narodu ukraińskiego – powiedział szef amerykańskiej dyplomacji, podkreślając, że „to zwiększa nacisk na Rosję, by zakończyła agresję”.