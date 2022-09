Horała: CPK pobudzi wzrost gospodarczy okolicznych gmin

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) za kilka lat stanie się obszarem stymulującym wzrost gospodarczy okolicznych gmin - powiedział we wtorek na konferencji prasowej wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Wiceszef MFiPR poinformował, że we wtorek ruszają konsultacje z przedstawicielami 18 gmin w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Otoczenia CPK. Chodzi m.in. o gminy: Baranów, Błonie, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Michałowice, Milanówek, Piastów, Pruszków czy Podkowę Leśną oraz Żytardów. Na tym terenie - jak wskazał Horała - mieszka 390 tys. osób, a za kilka lat, w wyniku dynamicznego rozwoju inwestycyjnego, liczba ta wzrośnie do ok. 500 tys. - ocenił.

„Centralny Port Komunikacyjny stanie się obszarem stymulującym wzrost gospodarczy okolicznych gmin” - podkreślił pełnomocnik rządu. Dodał, że powstanie tam wiele nowych miejsc pracy związanych m.in. z obsługą portu lotniczego oraz inwestycji transportowych.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej wskazał, że we wtorek w sprawie Strategii Rozwoju Obszaru Otoczenia CPK odbędzie się pierwsze spotkanie z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, spółki CPK i samorządów. Planowane są też kolejne warsztaty. Zaznaczył, że strategia pozwoli na wyznaczenie kierunków rozwoju najbliższego otoczenia CPK i sposobów finansowania poszczególnych inwestycji.

Horała dodał, że podejmowane działania będą uwzględniały zarówno potrzebę przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom związanym z intensywnym rozwojem infrastruktury, jak i wykorzystanie szans dla mieszkańców, samorządów i przedsiębiorców z tego obszaru.

„Strategia sprawi, że samorządy będą miały ogromny wpływ na rozwój gmin i powiatów sąsiadujących z inwestycją. Mam nadzieję, że dzięki współpracy, którą dziś podejmujemy, uda się wypracować najlepsze rozwiązania” – podkreślił wiceminister.

Jak wskazał podczas wtorkowej konferencji, w Strategii Rozwoju Obszaru Otoczenia CPK zdefiniowano cztery cele. Pierwszy dotyczy rozwoju gospodarczego obszaru otoczenia CPK jako terenu atrakcyjnego dla inwestorów m.in. ze względu na potencjał transportowo-logistyczny. Drugi cel ma skupiać się na stworzeniu możliwie najlepszych warunków do życia, wykorzystując pojawiające się nowe możliwości a jednocześnie minimalizując uciążliwości związane z inwestycjami w obszarze CPK. Trzeci cel - jak zaznaczył Horała - zakłada zintegrowanie rozwoju przestrzennego z gospodarczym i społecznym. Czwarty z celów „ma skupić się na sprawnym działaniu administracji publicznej jako fundamencie strategicznych działań na tym terenie” - przekazał Marcin Horała.

Obecny na konferencji prezes spółki CPK Mikołaj Wild zaznaczył, że obszar otoczenia Portu Solidarność w niedalekiej przyszłości stanie się najlepiej skomunikowanym miejscem w Polsce. „O partycypowania w planowaniu tej przestrzeni zapraszamy dziś jednostki samorządu terytorialnego, tak aby współpraca strony rządowej, spółki CPK i samorządu pozwoliła wypracować optymalną i gotową do zrealizowania strategię rozwoju całego otoczenia CPK” - wskazał prezes spółki.

Zaznaczono, że prace nad Strategią Rozwoju Obszaru Otoczenia CPK trwają od 2020 r., czyli od momentu, kiedy zostały przedstawione jej założenia. Przypomniano, że w 2021 r. odbył się szereg spotkań w ramach tematycznych grup roboczych z udziałem przedstawicieli samorządów. W efekcie tej współpracy, konsultacji eksperckich i prac analitycznych powstał projekt dokumentu, który teraz będzie w dalszej kolejności opracowywany z udziałem władz samorządowych.

Strategia Rozwoju Obszaru Otoczenia CPK ma obowiązywać do 2040 r. W najbliższych tygodniach planowane są warsztaty z udziałem samorządów obszaru otoczenia CPK, których celem będzie zebranie uwag do strategii. Pozwoli to przygotować jej kolejną wersję odpowiadającą potrzebom rozwojowym samorządów. Zgodnie z planem finalna wersja zostanie przyjęta przez Radę Ministrów jesienią 2023 r.

Konieczność przygotowania Strategii Rozwoju Obszaru Otoczenia wynika z Ustawy o CPK z maja 2018 r. i z jej ostatniej nowelizacji.

Czytaj też: Gaz ponownie tanieje! Mocna przecena od szczytu

PAP/kp