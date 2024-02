Lasek: to są bajki. Morawiecki: to projekt dla Polski

Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego powiedział w czwartek w Radiu Zet, że „jedno, wielkie, centralne lotnisko to jest jedno, wielkie, duże zagrożenie. Były premier Mateusz Morawiecki napisał w mediach społecznościowych: „To nie jest projekt PiS, PO czy Trzeciej Drogi. To projekt Polski. To projekt dla Polski. To inwestycja, z której profity czerpać będą miliony rodaków, nasze dzieci i wnuki”.

Lasek: „zrobimy z CPK racjonalny projekt”

Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego udzielił w czwartek wywiadu w Radiu Zet

Na pytanie prowadzącego Bogdana Rymanowskiego: _czy CPK zapewni Polsce bezpieczeństwo w razie agresji Rosji? pełnomocnik rząd ds. CPK odpowiedział: - Tak, ale…

Maciej Lasek zadeklarował: Nie jestem grabarzem projektu CPK. Ja mam go zracjonalizować. (…) My odpolityczniamy ten projekt. Był upolityczniony, wszystkie działania nastawione pod polityczne tezy. Zróbmy z niego normalny projekt, ale najpierw starajmy się go zracjonalizować

Harmonogramy, o których byliśmy informowani przez ministra Horałę są zupełnie nierealne! 2028 rok i dwa pasy startowe to są bajki – powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Na pytanie, czy jest alternatywa: pieniądze na CPK albo na uzbrojenie? Maciej Lasek odpowiedział: – W tej chwili mamy sytuację, w której w zasadzie te dwie rzeczy konkurują ze sobą. Budżet państwa nie jest z gumy – stwierdził. pełnomocnik rządu ds. CPK.

Gdy prowadzący zapytał: Nie ulegnę naciskom prezydenta ws. CPK? – Tak – odpowiedział pełnomocnik rządu.

To nie jest projekt PiS, PO czy Trzeciej Drogi. To projekt Polski. To projekt dla Polski _– czytamy w opublikowanym w środę wieczorem wpisie na Facebooku wiceprezesa PiS, byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

Inwestycja w Centralny Port Komunikacyjny jest realizowana od 2017 roku. Stworzony został Master Plan, przeprowadzono badania środowiskowe. Na terenie CPK rozpoczęto pierwsze prace budowlane - przypomina Morawiecki..

To inwestycja, z której profity czerpać będą miliony rodaków, nasze dzieci i wnuki. Nie bez przyczyny CPK stał się elementem Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Jest to jeden z kluczowych filarów, który trwale wyrwie nasz kraj z pułapki średniego rozwoju i wraz z innymi projektami - takimi jak chociażby elektrownie jądrowe - pozwoli Polsce wejść na wyższy poziom.

Aspirując do roli lidera naszego regionu potrzebujemy CPK. Port ma pełnić istotną rolę dla państw Europy Środkowo-Wschodniej czy Ukrainy. To dla Polski ogromny impuls gospodarczy, wzmacniający jednocześnie nasze bezpieczeństwo i zapewniający strategiczny awans Polski na arenie międzynarodowej. Dlatego niezależnie od poglądów politycznych potrzebujemy w tej sprawie szerokiego porozumienia. Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego musi być kontynuowana. Potrzebujemy i zasługujemy na CPK! - stwierdza Morawiecki.

