Prawie pół miliona Polaków mniej niż 10 lat temu

W Polsce mieszka 38 mln 36 tys. 118 osób. Dziesięć lat wcześniej było nas więcej o 476 tys. osób - podał we wtorek na konferencji prasowej dr Dominik Rozkrut, prezes Głównego Urzędu Statystycznego

We wtorek na konferencji prasowej prezes GUS przedstawił dane pozyskane podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na poziomie województw, powiatów i gmin, zarejestrowane z datą 31 marca 2021 r.

Do optymistycznych wiadomości na temat struktury naszego społeczeństwa mogę zaliczyć wzrost liczby mieszkań i budynków oraz rozlewanie się miast. Jest to oznaką rozwoju gospodarczego. Zmiany mniej korzystne to m.in. starzenie się społeczeństwa - powiedział prezes GUS Dominik Rozkrut.