Za dwa lata na orbicie polski nanosatelita

Sieć Badawcza Łukasiewicz rozpoczęła realizację projektu nanosatelity Spark, który ma stać się platformą do testów technologii w kosmosie, podała sieć. Projekt o szacunkowej wartości ok. 15 mln zł zakłada wyniesienie demonstracyjnego satelity Spark na orbitę w III kwartale 2027 roku.

„Projekt Spark (Spacecraft Platform Architecture for Research and Key-enabling missions) wpisuje się w globalny trend przechodzenia od tradycyjnego przemysłu kosmicznego do dynamicznie rozwijającej się gospodarki kosmicznej, w której przestrzeń kosmiczna staje się integralnym elementem nowoczesnych łańcuchów dostaw, technologii oraz produkcji. Jego efektem będzie umieszczenie na orbicie okołoziemskiej polskiego satelity badawczego klasy CubeSat 3U, umożliwiającego testowanie polskich technologii w warunkach kosmicznych” - czytamy w komunikacie.

Spark to wspólne przedsięwzięcie Sieci Badawczej Łukasiewicz

Spark to wspólne przedsięwzięcie Sieci Badawczej Łukasiewicz, do którego zostały wyznaczone trzy instytuty: Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa (lider projektu), Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych oraz Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP.

„Satelita badawczy Spark pozwoli prowadzić badania i testy komponentów opracowanych w Polsce, w tym systemów awionicznych, źródeł zasilania, komputerów pokładowych oraz rozwiązań komunikacyjnych. Projekt jest konsekwencją realizacji strategii przyjętej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz która zakłada m.in.: rozwój projektów podwójnego zastosowania (cywilnego i wojskowego, dual-use) oraz budowa suwerennych kompetencji kosmicznych” - czytamy dalej.

„Sieć Badawcza Łukasiewicz ma szansę stać się motorem napędowym polskiego sektora kosmicznego dzięki kompetencjom budowanym w instytutach Sieci, tak jak tutaj, w Łukasiewicz - ILOT, liderze naszego konsorcjum w tym projekcie. Instytut posiada m.in. laboratoria do integracji satelitów i własny segment naziemny wraz z centrum przetwarzania danych. Zależy nam na wykorzystaniu istniejącego potencjału Sieci Badawczej Łukasiewicz w maksymalnym stopniu” - powiedział prezes Sieci Hubert Cichocki.

Polskie technologie z potwierdzeniem działania w warunkach orbitalnych

Spark to także odpowiedź na potrzeby Krajowego Programu Kosmicznego oraz Polskiej Strategii Kosmicznej. Dzięki realizacji projektu polskie technologie zyskają tzw. flight heritage - potwierdzenie działania w warunkach orbitalnych, co znacząco zwiększy ich wiarygodność i potencjał eksportowy.

„Budujemy laboratorium kosmiczne, w którym będzie można przeprowadzać różnorodne badania. Chcemy, aby w niedalekiej przyszłości nasze satelity umożliwiły polskim uczelniom, instytutom i przedsiębiorstwom prowadzenie eksperymentów w warunkach mikro grawitacji. Umożliwi to realizację procesów niewykonalnych lub bardzo kosztownych na Ziemi” - dodał Cezary Szczepański, dyrektor Łukasiewicz - ILOT.

Projekt realizowany będzie przez 30 miesięcy. Etapy obejmują: analizę trendów, projektowanie platformy, testy środowiskowe i funkcjonalne, a zwieńczeniem będzie wyniesienie demonstracyjnego satelity Spark na orbitę w III kwartale 2027 roku.

Konsorcjum instytutów Sieci otrzyma na ten cel 14,6 mln zł w ramach Zadania Zleconego Prezesa Centrum Łukasiewicz, jednego z instrumentów finansowania dostępnego w organizacji. Platforma będzie dostępna dla wszystkich instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz i innych jednostek naukowych, co otwiera nowe możliwości badawcze, podano także.

