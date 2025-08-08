Zatrzymanie wielkiego pieca już blisko. Co z hutnikami?
Władze ArcelorMittal Poland z Dąbrowy Górniczej wypracowały ze związkami zawodowymi porozumienie dotyczące ok. 200 pracowników - wynika z piątkowej informacji AMP. Podczas zapowiadanego od września br. zatrzymania wielkiego pieca pracownicy mają mieć inną pracę, szkolić się lub korzystać z urlopów.
24 lipca władze AMP poinformowały o planie czasowego zatrzymania jednego z dwóch dąbrowskich wielkich pieców. Firma zadeklarowała, że planowane od września br. wyłączenie instalacji ma mieć charakter tymczasowy – do czasu poprawy warunków rynkowych.
Jak przekazała w piątek rzeczniczka AMP Marzena Rogozik, zapisy porozumienia „pozwolą na zapewnienie stabilności i ciągłości zatrudnienia wielkopiecowników”.
„Nadrzędnym celem zarówno dla firmy, jak i strony społecznej jest zapewnienie wielkopiecownikom innej pracy w okresie tymczasowego postoju pieca. Zgodnie z ustaleniami w tym czasie pracownicy będą również uczestniczyć w obligatoryjnych oraz specjalistycznych szkoleniach, które umożliwią im zdobycie dodatkowych uprawnień, a także wykorzystywać zaległe urlopy” - wskazała Rogozik.
Cytowany przez nią dyrektor personalny AMP Stanisław Ból podziękował stronie społecznej za szybkie wypracowanie rozwiązań dla pracowników. „Teraz możemy przejść do bezpośrednich rozmów z nimi. Będziemy chcieli zaproponować każdemu pracownikowi optymalne rozwiązanie zgodnie z jego możliwościami i kompetencjami” – zadeklarował.
Pod koniec lipca br. dyrektor generalny i prezes AMP Wojciech Koszuta wyjaśniał powody czasowego zatrzymania wielkiego pieca nr 3 tym, że firma prowadzi obecnie działalność w niezmiernie trudnych warunkach, na które składają się: bardzo wysokie ceny energii, niewystarczające mechanizmy ochrony rynku, a także fakt, że tylko europejscy producenci ponoszą koszty systemu EU ETS.
„To sprawia, że do Polski napływają bardzo duże ilości wyrobów stalowych po zaniżonych cenach. W ostatnich trzech miesiącach odnotowaliśmy także znaczący spadek cen. Wszystkie te czynniki negatywnie wpłynęły na nasze marże, co oznacza, że utrzymywanie pracy dwóch wielkich pieców jest w tych warunkach ekonomicznie nieuzasadnione” – wskazał 24 lipca br. prezes AMP.
Przedstawiciele Solidarności w AMP zadeklarowali wówczas determinację, aby bronić miejsc pracy w dąbrowskiej hucie.
W Dąbrowie Górniczej pracują obecnie dwa wielkie piece – nr 2 i nr 3. ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Zatrudnia w kraju ponad 9 tys. osób, ze spółkami zależnymi.
Plan dla branży stalowej
Pod koniec czerwca br. ówczesna minister przemysłu Marzena Czarnecka zapowiedziała, że powstający w jej resorcie plan dla branży stalowej będzie gotowy do 26 września br. Dokument miałby dać podstawę do dalszych skoordynowanych działań w celu poprawy sytuacji sektora.
Nad „Planem działań dla zrównoważonego rozwoju przemysłu stalowego” pracował od początku roku ponadresortowy zespół ds. rozwiązań dla sektora hutniczego, z udziałem PSE, pracodawców i strony społecznej. Projekt 30-stronicowego Planu upubliczniono 13 czerwca br.
23 lipca premier Donald Tusk poinformował m.in. o utworzeniu nowego Ministerstwa Energii, którego szefem został Miłosz Motyka, a które ma rozstrzygać kwestie będące do tej pory w gestii ministra przemysłu oraz częściowo ministra klimatu i środowiska.
PAP, sek
