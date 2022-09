Bogucki: Baltic Pipe niezwykle istotny dla tej części Europy

Uruchomienie gazociągu Baltic Pipe zapewni bezpieczeństwo energetyczne i pozwoli obniżyć ceny gazu. Inwestycja ma kolosalne znaczenia dla regionu, kraju, ale i tej części Europy – powiedział PAP wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Uruchomienie gazociągu ma nastąpić 1 października br.

Wojewoda zachodniopomorski w rozmowie z PAP ocenia, że gazociąg Baltic Pipe to inwestycja, która odgrywa kluczową rolę nie tylko dla kraju, ale także regionu. W kontekście polskim „tu zaczyna się ten wielki projekt” – wskazał.

Tutaj także znajduje się jedna z trzech przepompowni gazu, czyli można powiedzieć, takich trzech serc, które pompują ten gaz i pozwalają przesuwać go dalej w głąb kraju – wymienia wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. „To powoduje, że Pomorze Zachodnie staje się bardzo ważnym punktem na mapie Polski w kontekście bezpieczeństwa energetycznego i w kontekście bezpieczeństwa rozumianego również szerzej”.

Patrząc na to, co dzieje się wokół nas - ogłoszoną przez zbrodniarza z Kremla mobilizację, trwająca wojnę na Ukrainie, te wszystkie problemy związane z dostawami energii, cenami energii, przerwanymi łańcuchami dostawami – to ten gazociąg ma kolosalne znaczenie – powiedział Bogucki.