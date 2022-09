Kaczyński: Podczas covidu tym, którzy walczyli z epidemią podwojono pensje

Podczas covidu tym, którzy walczyli z epidemią podwojono pensje i to zarówno lekarzom, jak i pielęgniarkom, jak i innym pracownikom służby zdrowia - przypomniał w niedzielę w Nysie (woj. opolskie) prezes PiS Jarosław Kaczyński

Mogliśmy się przeciwstawić także wielkiej epidemii, która u swojego szczytu zabierała życie tysiącom osób każdego dnia. Ta epidemia to było wyzwanie medyczne - mówił.

Dodał, że rząd odpowiedział na to wyzwanie po krótkim zastanowieniu się.

Bo nie wszyscy specjaliści mieli takie same zdanie jak tym walczyć, ale kiedy to zostało uzgodnione, zostały stworzone oddziały do leczenia covidu w każdym właściwie szpitalu i zostały stworzone te nadzwyczajne szpitale covidowe, chociaż było bardzo ciężko, to jakoś daliśmy sobie z tym radę - tłumaczył.

Kaczyński powiedział, że wie, że covid trwa dalej, „ale dzisiaj jest to cięższa, niebezpieczniejsza grypa, a nie ta śmiertelna choroba, która tak często zabijała”.

I to jest coś, co można było osiągnąć tylko dzięki determinacji, dobrej organizacji, ale także dzięki pieniądzom, bo tym, którzy walczyli z covidem podwojono pensję i to zarówno lekarzom, jak i pielęgniarkom, jak i innym pracownikom służby zdrowia - dodał.

Powiedział, że przeznaczono na to duże środki. „Ale dużo większe trzeba było przeznaczyć, żeby gospodarka nie zaczęła upadać” - powiedział.

Trzeba było robić lockdowny, niektórzy je krytykują, ale to są ludzie, którzy nie przyjmują faktów do wiadomości. Można się było zastanawiać, czy nie było ich za dużo, to jest sprawa do dyskusji, ale że w ogóle były potrzebne to jest oczywiste - ocenił.

Poinformował, że, „aby ludziom można było płacić dalej pensje, chociaż nie pracowali, żeby można było podtrzymać miejsca pracy, aby później szybko mogli wrócić, trzeba było wydać około 200 mld zł”. Według Kaczyńskiego „tamta władza by tych pieniędzy nie znalazła, a jeśli by znalazła, to w naszych kieszeniach”.

A my nie tylko te pieniądze znaleźliśmy, ale przy tym obniżaliśmy podatki. Za naszych czasów wszystkie podatki zostały obniżone, poza VAT-em, chociaż VAT, na niektóre produkty też został obniżony - dodał.

„To się rzadko w dziejach zdarza, ja nie twierdzę, że to jakiś cud, to po prostu umiejętności i determinacja” - mówił.

PAP/KG