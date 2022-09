Brzezinski: Polska zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla

Z pewnością uważam, że Polska udzielając pomocy Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla - podkreślił w rozmowie z PAP ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. Jesteśmy wzruszeni tą bezinteresownością i wspaniałością Polaków, którzy pomagali uchodźcom - dodał.

Brzezinski podkreślał we wtorek w rozmowie z PAP, że Polacy pomagając Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy pokazali szybką zdolność do mobilizacji.

I chciałem to raz jeszcze podkreślić, że daje to nadzieję na szeroką odnowę kraju, wzbudzenie takiego potencjału, żeby Polska kwitła i to dzięki właśnie tej szybkiej mobilizacji - mówił ambasador.

Według niego, jest „to niesłychanie ważny moment w historii polskiego kraju”.

Pytany, czy Polska za okazaną Ukrainie i Ukraińcom pomoc powinna dostać Pokojową Nagrodę Nobla.

W Polsce obserwowaliśmy szybką mobilizację Polaków, by pomóc uchodźcom w obliczu masowego ich exodusu. Niestety to nie będzie ostatni raz, kiedy będziemy obserwowali taki napływ uchodźców. Ale nikt nie będzie w stanie ignorować tego, co Polacy zrobili, jak bardzo się zmobilizowali, jak bardzo pomogli, dając każdemu z nich dach nad głową i posiłek - zaznaczył Brzezinski.

Z pewnością uważam, że to zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla - oświadczył ambasador. Oczywiście - jak dodał - „jest troszeczkę nieobiektywny, bo jest ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce”. „Ale mogę powiedzieć w imieniu wszystkich Amerykanów, że jesteśmy ogromnie wzruszeni tą bezinteresownością i wspaniałością Polaków, którzy pomagali uchodźcom” - powiedział.

Brzezinski został też zapytany, czy Polska narażona jest na ataki dezinformacyjne ze strony Rosji.

Polska jest celem rosyjskiej dezinformacji. Widzimy jej przykłady w całym kraju, ale Polacy są inteligentni, mają taki szósty zmysł, ponieważ byli już celem propagandy i dezinformacji w przeszłości, więc są na to uwrażliwieni - odpowiedział Mark Brzezinski.

Według niego, Polacy wiedzą, że działania mają większy wydźwięk niż słowa.

Wiedzą, że uchodźcy ukraińscy nie odbierają im miejsc pracy, tak naprawdę uchodźcy ukraińscy pomagają stymulować polską gospodarkę. Na przykład w sektorze technologicznym i w niektórych innych sektorach gospodarki - powiedział Brzezinski.

Ambasador zwracał uwagę, że Polacy i Amerykanie są bliżej siebie niż kiedykolwiek w przeszłości.

Jesteśmy bardziej zjednoczeni, jeśli chodzi o współpracę militarną, współpracę w zakresie wysiłków humanitarnych, naszej współpracy biznesowej, naszych wartości - mówił Brzezinski.

PAP/RO