Nagroda Złotego Herolda I stopnia dla Państwowego Instytutu Badawczego NASK

XXVIII Forum Teleinformatyki, organizowane w dniach 29-30 września 2022 roku, rozpoczęło się od wręczenia dwóch nagród głównych przyznawanych przez Radę Programową – „Złotych Heroldów” I stopnia. Jedną z nich odebrał Wojciech Pawlak, Dyrektor Państwowego Instytutu Badawczego NASK

Warto zaznaczyć, że organizacje wyróżnione tą nagrodą mogą ją otrzymać wyłącznie jednokrotnie, ponieważ „Złoty Herold” I stopnia przyznawany jest nie za pojedyncze projekty, ale za wieloletnią, wytrwałą, a równocześnie szczególnie aktywną działalność na rzecz budowania nowoczesnego i bezpiecznego cyfrowego państwa. Jak podkreśla Rada Programowa Forum, „Złote Heroldy” przyznawane są za upowszechnianie i wspieranie realizacji tradycyjnego przesłania Forum Teleinformatyki: „Budowa nowoczesnego państwa opartego na powszechnym wykorzystaniu technologii teleinformatycznych nie jest celem antagonistycznym dla nikogo!”.

„Złotego Herolda” w formie statuetki wykonanej metodą druku 3D odebrał Dyrektor NASK PIB Wojciech Pawlak, podkreślając, że czyni to w imieniu pracowników Państwowego Instytutu Badawczego NASK: „Jestem dumny, że mogę przekazać tę nagrodę na ręce wszystkich pracowników NASK, którzy od blisko 30 lat z poczuciem misji i pasją realizują zadania z obszaru cyfryzacji państwa polskiego, podnoszenia kompetencji cyfrowych społeczeństwa obywatelskiego i cyberbezpieczeństwa usług publicznych”. W sposób szczególny Wojciech Pawlak podziękował też swoim najbliższym współpracownikom: Krzysztofowi Silickiemu, Dyrektorowi ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji NASK, Magdalenie Tarczewskiej-Szymańskiej, Zastępczyni Dyrektora NASK ds. Procesów Administracyjnych, Robertowi Królowi Zastępcy Dyrektora NASK ds. Nowych Technologii dla Polityk Publicznych i Michałowi Karpowiczowi, Dyrektorowi ds. Naukowych NASK. Dodatkowe podziękowania skierowane zostały również do Ministra Janusza Cieszyńskiego – za wiele inspirujących propozycji przyczyniających się do rozwoju NASK PIB.

W podsumowaniu Dyrektor Pawlak zwrócił się raz jeszcze do wszystkich pracowników NASK: „Drodzy NASKowicze, ta nagroda jest dla Was! Jestem z Was dumny i liczę, że nadal będziecie pracować na rzecz państwa polskiego”.

Drugą statuetkę „Złotego Herolda” w imieniu IBM Polska odebrał Dyrektor Generalny polskiego oddziału IBM, Marcin Gajdziński. Oprócz tego na Forum przyznana została nagroda „Złotego wykładu”, który wygłosił – w błyskotliwy sposób omawiając słowa „komunikacja” i „informacja” – prof. Jerzy Bralczyk. Kolejnymi nagrodami były „Złote Heroldy” II stopnia, przyznane zarówno organizacjom, takim jak Atende Industries, Bank Gospodarstwa Krajowego i Centralny Ośrodek Informatyki, jak i pojedynczym osobom, a także „Złote e-Tarcze” oraz Nagroda im. Marka Cara.

NASK/KG