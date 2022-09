O wyzwaniach dla Europy i przerwanej zielonej rewolucji na Forum w Karpaczu

Od lat głównym celem organizowanego przez Instytut Studiów Wschodnich Forum Ekonomicznego jest stworzenie warunków swobodnej wymiany poglądów i wykształcanie konsensusu w najbardziej skomplikowanych kwestiach, które ważą na życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Dlatego podczas tegorocznego Forum w Karpaczu, które odbywa się w dniach 6-8 września, wyjątkowe miejsce zajmuje temat Ukrainy. W ramach Forum Ukraińskiego zapaść mogą ważne uzgodnienia, które – jak zapowiadają organizatorzy, przełożą się najpewniej na poprawę sytuacji naszego sąsiada barbarzyńsko zaatakowanego przez Rosję.

Podczas Forum odbywają się debaty dotyczące konsekwencji geostrategicznych wojny na sytuację Ukrainy i Europy, problemu skutecznego wspomagania ofiar konfliktu, oraz panele o tematyce reform ekonomicznych i społecznych Polski oraz Ukrainy. Forum Polska – USA – Ukraina – Wielka Brytania, jest częścią składową tegorocznego XXXI Forum Ekonomicznego.

Forum odbywa się w tym roku pod hasłem „Europa w obliczu nowych wyzwań”.

-Wojna i wszystkie jej konsekwencje, jeśli chodzi o sferę gospodarczą kompletnie przemodelowała zamierzenia Europejczyków, jeżeli chodzi o budowę niezależności energetycznej. To że zasoby ropy i gazu, które położone są w Europie bądź w bezpośrednim jej sąsiedztwie są dalece niewystarczające jeśli chodzi o zaspokojenie potrzeb dynamicznie rozwijających się gospodarek europejskich, wiadome było od dawna – mówił w wywiadzie dla tygodnika „Do Rzeczy” Zygmunt Berdychowski, pomysłodawca i organizator Forum, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego. - Natomiast próba zadeklarowania rewolucji energetycznej w oparciu o współpracę z dwoma krajami rządzonymi autorytarnie, pozostającymi poza jakąkolwiek kontrolą państw europejskich narażała nas na ogromne ryzyko, na ogromne niebezpieczeństwo. 24 lutego to ryzyko w części się zmaterializowało, Rosja dokonała agresji na Ukrainę, dostawy gazu i ropy zostały ograniczone, nałożono embargo na dostawy węgla. Do Europy przestała płynąć energia w związku z tym wszystkie ambitne plany, które ogłoszono w ubiegłym roku musiały zostać odłożone na półkę.

„Rewolucja, której nie było” – to drugi temat dominujący w tym roku w dyskusjach podczas Forum w Karpaczu. Tą rewolucją miał być projekt „Fit For 55” forsowany przez Fransa Timmermansa i Komisję Europejską. Choć zastąpiony nowym programem „RePoewer EU” projekt był mocno krytykowany m.in. przez polski rząd, wiele elementów i proponowanych działań transformujących energetykę w Europie padło, gdy Rosja zakręciła kurki z gazem, a sankcje zamknęły dopływ węgla i ropy zza wschodniej granicy. To z pewnością temat ożywionej dyskusji i debat.

-Podczas Forum Ekonomicznego nie zabraknie oczywiście aktualnych tematów, dotyczących tego co w tej chwili stanowi największe wyzwanie dla kolejnego rządu w Europie, czyli inflacja, będziemy rozmawiać o tym, czy możliwe jest połączenie wzrostu gospodarczego z prawie zerowym bezrobociem i inflacją – zapowiadał Zygmunt Berdychowski. - Na pewno będziemy rozmawiać o sytuacji polskiej gospodarki, o inflacji, eksporcie, innowacyjności. Oczywiście nie zabraknie również wątku zmian podatkowych.

Do Karpacza trzy wrześniowe dni spędzają w tym roku najważniejsze osoby w kraju oraz w regionie: liderzy polityki, gospodarki, samorządu, wybitni przedstawiciele świata kultury i nauki. Debaty relacjonowane są przez dziennikarzy z całej Europy. Swoją obecność zapowiedziała Kolinda Grabar-Kitarovic - Prezydent Chorwacji w latach 2015-2020, która wspólnie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą inicjowała powstanie projektu Trójmorza.

Przez trzydzieści lat swojego istnienia Forum Ekonomiczne stało się jedną z głównych platform wymiany poglądów i kształtowania opinii liderów w Europie Środkowej i Wschodniej, jednym z najistotniejszych miejsc spotkań elit polityczno-biznesowych w Europie. Na Forum od lat padają ważne deklaracje dotyczące polityki gospodarczej, a opinie uczestników cytowane są przez światowe media oraz omawiane przez środowiska eksperckie.

