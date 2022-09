Ukraina chce w trybie przyśpieszonym wejść do NATO

Ukraina składa wniosek o dołączenie do NATO w trybie przyspieszonym - ogłosił w piątek prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski

Taką informację szef państwa przekazał po piątkowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Wniosek został podpisany przez prezydenta, przewodniczącego parlamentu Rusłana Stefanczuka i ministra obrony Ołeksija Reznikowa. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/3461)

De facto już przeszliśmy drogę do NATO. De facto już udowodniliśmy zgodność ze standardami NATO. (…) Dzisiaj Ukraina składa wniosek, by zrobić to de iure. Zgodnie z procedurą, która będzie odpowiadać naszemu znaczeniu dla obrony naszej całej wspólnoty. W przyspieszonym trybie - oznajmił prezydent.