Trump o Zełenskim i Europie: „Co oni sobie myślą?”

Prezydent USA Donald Trump powiedział w poniedziałek, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie chce pokoju, dopóki ma wsparcie Ameryki, i stwierdził, że „nie będzie tego tolerować zbyt długo”. Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi Zełenskiego o tym, że koniec wojny jest „bardzo, bardzo daleko”.

„To najgorsze oświadczenie, jakie mógł złożyć Zełenski, a Ameryka nie będzie tego tolerować zbyt długo!” - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

„To właśnie mówiłem, ten facet nie chce pokoju, dopóki ma poparcie Ameryki, a Europa na spotkaniu z Zełenskim oświadczyła wprost, że nie może wykonać tej roboty bez USA – raczej nie jest to świetne oświadczenie, jeśli chodzi o demonstrację siły przeciwko Rosji. Co oni sobie myślą?” - zapytał.

Prezydent USA załączył do swojego wpisu link do depeszy Associated Press, która cytowała niedzielną wypowiedź Zełenskiego po spotkaniu z europejskimi przywódcami w Londynie. Ukraiński przywódca mówił, że do końca wojny jest „bardzo, bardzo daleko„, i twierdził, że mimo kłótni z Trumpem dotychczasowe stosunki z USA i wsparcie będą kontynuowane, bo ”to coś więcej niż okazjonalna relacja„.

»» O piątkowych rozmowach Donalda Trumpa i Wołodymira Zełenskiego w Białym Domu czytaj tutaj:

Czy w Białym Domu Zełeński wpadł w zasadzkę?

Mimo to „New York Times” i „Washington Post” donoszą, że administracja Trumpa rozważa wstrzymanie wojskowego wsparcia dla Ukrainy. W niedzielę z kolei minister finansów Scott Bessent zadeklarował, że koniecznym warunkiem do podpisania umowy o partnerstwie w wydobywaniu złóż naturalnych Ukrainy jest „to, by władze Ukrainy chciały porozumienia pokojowego„.

Telewizja Fox News podała z kolei w poniedziałek, że umowa nie zostanie podpisana, dopóki Zełenski nie przeprosi za swoje zachowanie podczas spotkania z Trumpem.

Zełenski: liczymy na wsparcie USA na drodze do pokoju

Ukraina kontynuuje współpracę z partnerami i liczy na wsparcie Stanów Zjednoczonych na drodze do pokoju - oświadczył w poniedziałek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski na platformie X. Przygotowujemy się do podjęcia kolejnych kroków w najbliższej przyszłości - dodał.

„Pracujemy razem ze Stanami Zjednoczonymi i naszymi europejskimi partnerami i bardzo liczymy na wsparcie USA na drodze do pokoju. Pokój jest potrzebny tak szybko, jak to możliwe” - napisał Zełenski.

„Bardzo ważne jest, abyśmy starali się uczynić naszą dyplomację naprawdę merytoryczną, aby jak najszybciej zakończyć tę wojnę. Potrzebujemy prawdziwego pokoju, a Ukraińcy pragną go najbardziej, ponieważ wojna niszczy nasze miasta i miasteczka. Tracimy naszych ludzi. Musimy zatrzymać wojnę i zagwarantować bezpieczeństwo” - podkreślił Zełenski.

