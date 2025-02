Zełenski: mogę odejść! „Natychmiast”

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w niedzielę, że jest gotowy zrezygnować ze stanowiska w imię pokoju w jego kraju lub przyjęcia go do NATO. Oświadczył, że może ustąpić nawet natychmiast. Będą silne decyzje w sprawie europejskiego wsparcia dla Ukrainy – powiedział w niedzielę Zełenski, zapowiadając przyjazd przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i komisarzy unijnych do Kijowa w związku z trzecią rocznicą inwazji Rosji na Ukrainę.

„Jeśli chodzi o pokój dla Ukrainy, jeśli naprawdę trzeba, abym opuścił moje stanowisko, jestem gotowy. Mogę wymienić je na NATO. Jeśli są takie warunki. Od razu” - powiedział na konferencji prasowej prezydent.

W trzecią rocznicę wybuchu wojny szczyt w Kijowie

Prezydent Ukrainy poinformował, że 24 lutego w Kijowie będą obecni przywódcy 13 państw, zaś 24 weźmie udział w tym spotkaniu online.

„Sądzę, że jutro zaproponuję, byśmy w najbliższych dniach, może za tydzień lub dwa, spotkali się w jednej ze stolic Europy i tam już będziemy rozumieli, jaki format gwarancji bezpieczeństwa może otrzymać Ukraina” – powiedział Zełenski na konferencji prasowej, podsumowującej trzy lata wojny.

Ukraina otrzymała 100 mld dolarów pomocy od USA

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział też, że w negocjowanej obecnie umowie o współpracy z USA, które chcą dostępu do ukraińskich złóż mineralnych, Waszyngton nie przedstawił dotychczas gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa.

Szef państwa ukraińskiego oświadczył także, że Ukraina otrzymała od Stanów Zjednoczonych 100 mld dolarów wsparcia.

„Ukraina otrzymała 100 miliardów dolarów pomocy od Stanów Zjednoczonych - nie 500, nie 350, nie 250 (…) - i jesteśmy za to bardzo wdzięczni. A koszt tej wojny wynosi dziś 320 miliardów: 120 miliardów od Ukrainy, 100 miliardów od Europy, plus inni partnerzy, tacy jak Japonia, około 15 miliardów. I 100 miliardów - Stany Zjednoczone Ameryki. Tak wygląda ekonomia tej tragedii” – oświadczył Zełenski.

PAP, sek

