Startuje TAURON Junior Cup. Wielkie święto młodych piłkarzy

Już po raz czwarty energetyczny lider zaprasza dzieci do sportowego świętowania Dnia Niepodległości podczas turnieju piłkarskiego TAURON Junior Cup. Już w październiku na boiskach w Siemianowicach Śląskich, Krakowie i Wrocławiu odbędą się regionalne eliminacje. Wielki finał zaplanowany jest na 11 listopada, który odbędzie się w krakowskiej TAURON Arenie. Udział w turnieju jest bezpłatny.

Co istotne, na boiskach w turnieju spotkają się dzieci tak z metropolii jak i niewielkich miejscowości. Najlepsze drużyny otrzymają bony na zakup sprzętu sportowego – podkreśla prezes TAURONA.

W turnieju zmierzy się sto drużyn młodych piłkarzy z obszaru działania Grupy TAURON - od Zgorzelca po Gorlice. Do rywalizacji w tym roku staną dzieci z roczników 2013, 2014 i 2015. Zespoły zajmujące miejsca na podium każdorazowo liczyć mogą na atrakcyjne nagrody, które finansuje partner wydarzenia czyli Fundacja TAURON. Ubiegłoroczni zwycięzcy z najstarszej kategorii wiekowej, młodzi piłkarze z Kędzierzyna-Koźla wyjechali na piłkarski obóz szkoleniowy na Maltę.

Życie to ruch, a ruch to energia. Najwięcej zaś życia, ruchu i energii wyzwala młodość. Stąd wspólny projekt firmy TAURON Polska Energia i Stowarzyszenia SIEMACHA pod nazwą TAURON Junior Cup. Po pandemii jesteśmy spragnieni bezpośredniego kontaktu, a turniej piłkarski z pewnością stworzy ku temu okazję. Wojna na Ukrainie napawa nas wielkim smutkiem, dlatego chcemy, aby z boisk piłkarskich, na których rozegramy mecze popłynęły życzenia pokoju i słowa otuchy dla naszych ukraińskich przyjaciół. Jak co roku nagrodą główną turnieju będzie wyjazd zwycięskiej drużyny na Maltę - Ks. Andrzej Augustyński, prezes zarządu Stowarzyszenia SIEMACHA.