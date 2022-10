Gdańsk i Warszawa nie chcą węgla z PGE?

PGE Paliwa, spółka z Grupy PGE, prowadzi sprzedaż importowanego węgla do określonej grupy odbiorców – klientów instytucjonalnych (np. szpitali, szkół, ośrodków zdrowia, domów pomocy społecznej), przedsiębiorców, którzy w swojej działalności zawodowej wykorzystują węgiel (w tym gospodarstwa rolne lub gospodarstwa ogrodnicze) oraz pośredniczących podmiotów węglowych.

Cena węgla opałowego typu ekogroszek/groszek lub orzech to około 2100 zł netto plus VAT plus akcyza dla podmiotów nieobjętych zwolnieniem. Cena węgla typu miał energetyczny to około 1700 zł netto plus VAT plus akcyza dla podmiotów nieobjętych zwolnieniem. Minimalny wolumen dostawy wynosi około 25 ton i wielokrotność tej ilości.

W ostatnim czasie, jak wskazał rzecznik Ministerstwa Aktywów Państwowych Karol Manys samorządy wykazują spore zainteresowanie zakupem węgla od PGE:

Otwarte pozostaje pytanie o władze Gdańska czy Warszawy - czy tamtejsze samorządy planują „mrozić” mieszkańców a winą za brak węgla obarczać rząd?

