"Der Spiegel": obecna sytuacja Putina, jak upadek Hitlera

Właściwie nie należy nikogo porównywać z Hitlerem, nawet Putina. Ale podobieństwa w upadku Hitlera do obecnej sytuacji Putina są uderzające - zauważa na łamach tygodnika „Spiegel” Nikolaus Blome. Czy są to ostatnie dni nie w bunkrze Hitlera w Berlinie, ale gdzieś na Kremlu? - zastanawia się

„Któregoś dnia w telewizji znów leciał film Upadek (przedstawiający ostatnie dni Hitlera - PAP) Olivera Hirschbiegla” - pisze autor, zwracając uwagę, że „być może wszyscy powinni zobaczyć ten film, bo w całej serii momentów mimowolnie myślisz: czy tak jest z Władimirem Putinem? Ostatnie dni nie w bunkrze Hitlera w Berlinie, ale gdzieś na Kremlu?”

Władimir Putin nie jest oczywiście drugim Hitlerem, nie jest też nazistą, jeśli to określenie ma jeszcze mieć jakiekolwiek znaczenie. Ale nie o to chodzi(…) Chodzi o to, że centralne elementy Upadku można znaleźć właśnie po stronie Putina.