Małopolska afera stulecia? Spółka warta 120 mln sprzedana za... 2!

Dziennikarze „Gazety Krakowskiej” Paweł Zastrzeżyński i Marcin Mamoń rozwikłali być może największą aferę w historii Małopolski!

Jak za 2 miliony nabyć spółkę wartą 120 milionów? O tym piszą w „Gazecie Krakowskiej” Zastrzeżyński i Mamoń.

Jak informują dziennikarze w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie prowadzone jest śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy realizacji Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Akta liczą już 310 tomów, każdy po ok. 200 stron.

Przypomnijmy:

Projekt zakładał budowę własnej sieci światłowodowej oraz wykorzystanie istniejącej infrastruktury operatorów telekomunikacyjnych. Cel: zapewnienie do końca 2014 roku dostępu do usług szerokopasmowych 90 proc. gospodarstw domowych oraz 100 proc. instytucji publicznych i przedsiębiorstw w Małopolsce. Chodziło szczególnie o obszary zagrożone tzw. wykluczeniem cyfrowym. Do nowoczesnej technologii dostęp miało zyskać m.in. 300 szkół. Całkowity koszt projektu był szacowany na 192 miliony złotych, z czego ok. 64 milionów miała dać Unia Europejska, a wkład własny miał wynosić kolejno: ok. 200 tysięcy w roku 2012, 22 miliony w 2013, 31 milionów w 2014 i ok. 10 milionów w 2015 roku.

W aferze tej nie tylko UE i budżet państwa straciły miliony ale także zwykli inwestorzy, którzy potracili majątki.

Jak informują dziennikarze:

Województwo Małopolskie, jedyny udziałowca Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej, ostatecznie sprzedało ją anonimowej spółce - Hyperion SA. Spółkę kontrolował znany biznesmen Andrzej P., podejrzewany o korupcję przy prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw. Jej prezesem był z kolei Tomasz Sz. - działacz Unii Wolności, potem wiceprezydent Krakowa, w końcu poseł PO, przeciwko któremu toczyło się wówczas śledztwo w sprawie niegospodarności zarządu Krakowa. Chodziło m.in. o przyjmowanie łapówek.

Jak czytamy w „Gazecie Krakowskiej”:

W czasie podejmowania decyzji o wyłonieniu oferenta, sprzedający nie daje gwarancji, że firma, która wygra, otrzyma zapowiadane 64 mln zł dotacji z Unii Europejskiej. Taki przynajmniej jest oficjalny przekaz. Ostatecznie na placu boju pozostały jedynie Telekomunikacja Polska SA z siedzibą w Warszawie (Orange) i MNI Telecom SA z siedzibą w Radomiu. MNI znana była na rynku loterii SMS-owych, a pod koniec pierwszej dekady lat 2000, zarabiała też na numerze telefonicznym 0700. W tamtych czasach sprytne wyciąganie od klientów pieniędzy za przeróżne usługi via SMS czy płatne numery telefoniczne, w tym sex telefony, było prawdziwą plagą.

Z czasem odpadła i TP SA a województwo ogłosiło, iż nie daje firmie-oferentowi gwarancji na uzyskanie wielomilionowej dotacji z UE.

Pytanie, czy taką pewność miał jej konkurent? Odpowiedź znajdujemy w jednej z notatek CBA znajdującej się aktach śledztwa. Czytamy w niej, że prezes spółki i znany od kilku lat prokuraturze były wiceprezydent Krakowa Tomasz Sz., miał nie tylko „pełen dostęp do dokumentów spółki MSS i wiedzę na temat sytuacji spółki.”, ale „ww. wiedzę mógł wykorzystać, przygotowując ofertę”.

W aferę, jak wskazują dziennikarze, uwikłani byli nie tylko samorządowcy i politycy PO ale też… znajomy gangstera „Perszinga” i ludzie dawnych służb.

Pełna treść artykułu znajduje się na stronie Gazety Krakowskiej

Dość powiedzieć, że hasło: „Małopolska Będzie się działo!” w tym wypadku jest arcytrafne!

Gazeta Krakowska/ as/