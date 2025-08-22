Forum Ekonomiczne - najwięcej gości, najwięcej wydarzeń

We wtorek, 2 września, rozpocznie się XXXIV Forum Ekonomiczne w Karpaczu, największa międzynarodowa konferencja w Polsce. Piękne miasteczko w Karkonoszach ponownie stanie się centrum dyskusji o najistotniejszych wyzwaniach politycznych, gospodarczych i społecznych, przed jakimi stoi współczesna Europa.

Na konferencji prasowej Paweł Gancarz, Marszałek Województwa Dolnośląskiego powiedział: „Jako nowoczesny, otwarty i dynamicznie rozwijający się region wykorzystujemy w pełni nasz potencjał. Doskonałą okazją jest właśnie Forum Ekonomiczne w Karpaczu, które stwarza niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń i budowania relacji wśród najważniejszych decydentów, którzy co roku są uczestnikami tego wyjątkowego wydarzenia. Jestem przekonany, że liczne spotkania, dyskusje i wypracowane podczas nich rozwiązania przełożą się na konkretne decyzje, które pomogą nam odpowiadać na wyzwania, jakie niesie ze sobą współczesny świat” - mówi Paweł Gancarz. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jest Głównym Partnerem Forum Ekonomicznego.

Partnerem Forum jest także miasto Wrocław. Wiceprezydent Wrocławia Renata Granowska tak mówiła o planach na tegoroczną konferencję: „Oprócz tych tematów o których mówimy często, czyli infrastruktura czy inwestycje zagraniczne - w tym roku chcielibyśmy zasygnalizować inny istotny aspekt, jakim jest bezpieczeństwo. Chcemy opowiedzieć o naszym najnowszym programie Bezpieczny Wrocław, który łączy nowe technologie, edukację i pokazuje jak mogą one wpływać na wspólne bezpieczeństwo publiczne. Program jest oparty o rozwiązania sprawdzone w Szwajcarii czy Szwecji” - mówiła na konferencji prasowej Renata Granowska.

Pierwszym wydarzeniem konferencji, tradycyjnie jak co roku, będzie prezentacja Raportu Szkoły Głównej Handlowej i Forum Ekonomicznego. Raport jest jednym z najbardziej wpływowych opracowań ekonomicznych w Polsce, analizującym kluczowe wyzwania społeczno-gospodarcze Europy Środkowo-Wschodniej.

Podczas Forum oprócz debat na tematy polityczne i gospodarcze zaplanowany jest bogaty program kulturalny obejmujący m.in. cykl spotkań autorskich i koncertów, którego zwieńczeniem będzie występ Justyny Steczkowskiej.

Kulminacyjną częścią Forum Ekonomicznego jest zawsze wręczenie nagród dla wybitnych osobowości oraz zasłużonych podmiotów gospodarczych, których aktywność ma wpływ na życie polityczne i społeczne w naszym kraju i regionie. Tytuł Człowieka Roku podczas ostatniego Forum otrzymał Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej. Nagroda Forum w kategorii Firma Roku została przyznana firmie Budimex S.A., a odebrał ją Artur Popko, prezes zarządu i dyrektor generalny Budimex S.A.

Rejestracja na Forum kończy się 27 sierpnia 2025 r. Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl

Źródło informacji: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

