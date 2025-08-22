Przechowujesz jaja w ten sposób? Można sobie zaszkodzić

TYLKO U NAS

Pomimo powszechnego przekonania, iż przechowywanie jaj nie nastręcza żadnych trudności, w praktyce wiele osób nie stosuje się do podstawowych zasad, tym samym mogąc przyspieszać proces ich psucia.

Jaja kurze stanowią produkt o wysokiej wartości odżywczej i szerokim zastosowaniu kulinarnym – są wykorzystywane między innymi do przygotowywania potraw śniadaniowych, wypieków oraz dań mącznych. Aby jednak zachować ich świeżość i bezpieczeństwo mikrobiologiczne, niezbędne jest przestrzeganie odpowiednich warunków przechowywania.

Niewłaściwe miejsce przechowywania

Jednym z najczęstszych błędów jest przechowywanie jaj w pojemnikach umieszczonych na drzwiach lodówki. Choć takie rozwiązanie może wydawać się funkcjonalne, jest zdecydowanie niezalecane.

Drzwi lodówki to miejsce o najwyższej temperaturze oraz dużej zmienności termicznej ze względu na częste otwieranie i zamykanie. Wahania temperatury sprzyjają kondensacji pary wodnej na powierzchni skorupki oraz przyspieszają psucie się produktu.

Zaleca się przechowywanie jaj w wytłaczance na środkowej lub dolnej półce lodówki, gdzie panuje stosunkowo stabilna temperatura, zwykle w zakresie 4–7°C. Jaja powinny być ustawione pionowo, z ostrym końcem skierowanym ku dołowi, umożliwiając utrzymanie żółtka w centralnej pozycji i spowalniąc proces starzenia się produktu.

O czym jeszcze pamiętać?

Ważnym aspektem jest również unikanie mycia jaj bezpośrednio po zakupie. Skorupka jaja pokryta jest naturalną warstwą ochronną – kutykulą – która ogranicza przenikanie mikroorganizmów do wnętrza. Usunięcie tej warstwy poprzez mycie zwiększa ryzyko kontaminacji bakteryjnej. Jaja należy myć wyłącznie bezpośrednio przed ich użyciem kulinarnym.

Ponadto nie zaleca się częstego przenoszenia jaj z temperatury pokojowej do warunków chłodniczych i odwrotnie. Takie zmiany mogą prowadzić do kondensacji wilgoci na powierzchni skorupki, co z kolei stwarza dogodne warunki dla namnażania się bakterii. Jaja, które zostały uprzednio schłodzone, powinny być przechowywane w warunkach chłodniczych do momentu ich konsumpcji.

Dodatkowo, przechowywanie jaj w oryginalnej wytłaczance wykonanej z kartonu chroni je przed działaniem światła oraz przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi, co również wpływa na wydłużenie okresu ich przydatności do spożycia.

Filip Siódmiak

