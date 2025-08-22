Uwaga, ograniczenia w przesyłkach do USA!

Ze względu na wejście w życie 29 sierpnia amerykańskich ceł, Poczta Polska od poniedziałku czasowo wstrzymuje przyjmowanie przesyłek do USA zawierających towary - poinformował w piątek operator. Możliwe będzie wysyłanie m.in. korespondencji i dokumentów.

Jak wynika z komunikatu Poczty Polskiej, rozporządzenie amerykańskiego prezydenta „zawieszające zwolnienie z cła de minimis dla wszystkich krajów” dotyka całą Unię Europejską, a w jego konsekwencji od 25 sierpnia Poczta Polska „zmuszona jest (…) czasowo ograniczyć przyjmowanie przesyłek zawierających towary, kierowanych do Stanów Zjednoczonych”.

Ograniczenie ma dotyczyć przesyłek z towarami, w tym przesyłek pocztowych i listowych z zadeklarowaną wartością, przesyłek listowych nierejestrowanych i poleconych, przesyłek Global Ekspress i EMS. Możliwe będzie wysyłanie przesyłek listowych nierejestrowanych i poleconych niezawierających towarów, gdyż dopuszczalna będzie jedynie korespondencja i dokumenty. Wysyłać będzie można również przesyłki EMS z dokumentami.

Ograniczenia podobne jak w innych pocztach w Europie

Poczta przekazała, że podobne ograniczenia wprowadziło wiele innych administracji pocztowych w Europie. Zacytowała stanowisko PostEurop, które reprezentuje europejskich operatorów pocztowych. Wynika z niego, że środek ten będzie miał znaczący wpływ na wszystkie firmy pocztowe na całym świecie i ich klientów wysyłających przesyłki za pośrednictwem sieci pocztowych do Poczty Stanów Zjednoczonych (USPS).

„Kluczowe kwestie i procesy, takie jak pobór ceł, gromadzone dane oraz współpraca z Służbą Celną i Ochrony Granic USA, nie zostały jeszcze jasno określone. Dotąd towary o wartości do 800 USD były zwolnione z cła. Od 29 sierpnia każda przesyłka z towarem będzie podlegać obowiązkowi celnemu w USA niezależnie od jej wartości i kraju nadania” - przekazało PostEurop, cytowane w komunikacie Poczty.

21 sierpnia uzgodniono oświadczenie UE i USA ws. stawki celnej. Zakłada ono, że większość towarów importowanych ze wspólnoty ma być objęte 15-proc. stawką celną. Wyższe cła obejmą m.in. alkohole, a niższe - leki generyczne, samoloty i ich części.

Polski operator zadeklarował, że na bieżąco monitoruje sytuację i gdy będzie to możliwe, wznowi przyjmowanie przesyłek z towarami do USA.

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy na rynku krajowym. Jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całej Polsce. Według spółki z jej usług korzysta ponad 90 proc. Polaków.

PAP

