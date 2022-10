Białystok, Forum. Lokalne wspieranie biznesu ma przyszłość

Wsparcie przedsiębiorczości, innowacje w rolnictwie i transporcie – oto główne tematy drugiego dnia Podlaskiego Forum Ekonomicznego

Praca zdalna, wsparcie branży hotelarskiej czy meblarskiej, ale też innowacje – to właśnie te kwestie zdominowały drugi dzień odbywającego się w Białymstoku Podlaskiego Forum Ekonomicznego.

Jak skutecznie wspierać publicznie polskie firmy? Jedną z możliwości są np. lokalne fundusze rozwoju, które wypełniają lukę między sektorem bankowym a wspieraniem przedsiębiorczości z poziomu centralnego. To co wyróżnia takie wsparcie, jak mówił Artur Duda, szef Podlaskiego Funduszu Rozwoju, jest fakt, że lokalne fundusze nie są nastawione na zysk. Musimy się bilansować, oczywiście, ale możemy bardziej elastycznie wspierać MŚP niż np. robią to banki. Jak dodał: „Dzięki możliwościom, które teraz dał nam rząd możemy wspierać firmy pożyczkami opartymi na mikrooprocentowaniu – co jest bardzo atrakcyjne dla firm. Zwłaszcza, że doradcy udzielają informacji całkowicie bezpłatnie”.

A co np. z ulgami podatkowymi dla firm? Nikodem Świdergał, radca prawny z R&D Tax Hub przedstawił kwestię niekoniecznie powszechnie znaną: „Od 2016 roku w podatkach występuje coś takiego jak ulgi badawczo-rozwojowe, których, niestety, przedsiębiorcy niejako się boją. Pytani o te ulgi przedsiębiorcy odpowiadają, że nie opierają się na dotacjach”. Jak wskazał ekspert ich definicja jest inna – oczywiście, działalność badawcza jest istotna dla ich uzyskania, ale i „działalność rozwojowa”, czyli tworzenie nowych produktów i wdrażanie ich na rynek. Innowacja niekoniecznie jest wysoką technologią – dla definicji ulg wyczerpuje je chociażby wprowadzenie nowego produktu w przedsiębiorstwie – wyjaśnił ekspert.

Nowy wyrób pozwala w ramach tej ulgi na jej uzyskanie – wskazał. I opisał przykład przedsiębiorcy, który skorzystał z tej ulgi wdrażając nowy produkt – niekoniecznie innowacyjny, ale będący dla jego firmy nową propozycją i, co za tym idzie, wymagającą nowych maszyn, hali etc. W efekcie dzięki uldze ów przedsiębiorca zdołał postawić nową halę, zatrudnić nowych pracowników i nabyć nowy sprzęt – za stosunkowo niewielkie pieniądze i, co istotne, korzystając z ulgi podatkowej aniżeli dotacji.

Lokalne wspieranie przedsiębiorczości ma więc przed sobą nie lada przyszłość a możliwości jest z roku na rok coraz więcej. Polska nareszcie przestaje być „montownią” a staje się poważnym graczem na rynku produkcji. I coraz silniejszą gospodarką w obrębie UE.

