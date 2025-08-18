Agresywne wejście Litwinów na polski rynek spożywczy

Zarządzana przez bałtycki fundusz private equity INVL Baltic Sea Growth Fund firma Galinta podpisała umowę nabycia 100 proc. akcji spółki Cenos - jednego z największych w Polsce producentów i dystrybutorów soli, ryżu i innych kasz, podał fundusz. Galinta sfinalizowała również przejęcie litewskiej firmy Ekofrisa zajmującej się produkcją kaszy gryczanej i produktów pochodnych.

Działająca na rynku od ponad 30 lat spółka Cenos produkuje i sprzedaje ryż, kasze, groch, fasolę i płatki, a także sól spożywczą. Spółka generuje większość swoich przychodów (98 proc.) na rynku polskim. W ciągu ostatnich trzech lat Cenos odnotował średnie roczne przychody w wysokości około 37 mln euro. Firma zatrudnia około 150 osób, podano.

„W ciągu ostatnich 6 lat z zespołem zbudowaliśmy silną firmę, udało nam się znacząco wzmocnić operacje Cenosa oraz rozwijać skuteczną organizację marketingu i sprzedaży, co przełożyło się na większy poziom dystrybucji i wzrost wolumenów naszych produktów. Główne marki z portfolio Cenosa w swoich kategoriach produktowych zajmują dziś pierwsze miejsce lub są jednym z trzech liderów rynku w odpowiednich kategoriach. Sektor, w którym działa spółka, jest wysoko konkurencyjny i w celu coraz większej efektywności wymaga regionalnej konsolidacji. Zgodnie z naszymi priorytetami strategicznymi zdecydowaliśmy skupić się na naszych podstawowych działaniach. Wierzymy, że INVL Baltic Sea Growth Fund będzie dobrą platformą dla dalszego wzrostu i rozwoju spółki” - powiedział prezes Cenos Darius Saikevičius, cytowany w komunikacie.

„Transakcja z Cenos jest strategicznie ważna dla firmy Galinta - pozwoli przyspieszyć ekspansję na polskim rynku. Wzmocni też zdobytą już pozycję w segmencie ryżu i innych kasz, dodając do jej portfolio znaną markę i nową kategorię (sól kuchenna) do koszyka produktów. Również przejęcie spółki Ekofrisa, która produkuje grykę i produkty gryczane, niewątpliwie otwiera więcej możliwości na rynkach eksportowych” - dodał menedżer inwestycyjny w INVL Baltic Sea Growth Fund i prezes Galinty Tadas Petkevičius.

Wniosek Galinta o przejęciu Cenos w UOKiK

Transakcja kupna-sprzedaży udziałów spółki Cenos podlega zatwierdzeniu przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podkreślono.

Spółka Galinta złożyła w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o przejęcie samodzielnej kontroli nad polską firmą Cenos w siedzibą we Wrześni - poinformował UOKiK na swojej stronie internetowej. Wniosek w tej sprawie wpłynął we wtorek 12 sierpnia.

Galinta to jeden z największych producentów kaszy gryczanej w Europie oraz jeden z wiodących producentów i sprzedawców płatków, ryżu i innych kasz w krajach bałtyckich. Obecnie dostarcza do polskich sieci handlowych produkty sprzedawane przez nie pod marką własną.

ISBnews, sek

