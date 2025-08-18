100 tys. zarejestrowanych aut elektrycznych. Rekord!

Liczba rejestracji elektrycznych samochodów osobowych oraz hybryd typu plug-in w Polsce wzrosła o 75 proc. r/r do 44 155 pojazdów w okresie styczeń-lipiec 2025 r., wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego i aktualizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). Liczba rejestracji samochodów w pełni elektrycznych wzrosła o 69,8 proc. do 21 831 szt., a hybryd plug-in o 80,6 proc. do 22 324 szt.

Według danych z końca lipca 2025 r. w Polsce były zarejestrowane łącznie 103 503 osobowe i użytkowe samochody całkowicie elektryczne (BEV). Przez siedem miesięcy br. ich liczba zwiększyła się o 23 243 szt., czyli o 65 proc. r/r.

„Pod koniec lipca 2025 r. po polskich drogach jeździło 186 590 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Flota w pełni elektrycznych, osobowych aut (BEV, ang. battery electric vehicles) liczyła 94 017 szt., a park hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) - 92 573 szt. Liczba samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym wynosiła 9 630 szt. Stale rośnie flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec lipca składała się z 26 236 szt., jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 1 147 708 szt.” - czytamy w komunikacie.

Park autobusów zeroemisyjnych w Polsce wzrósł do 1 613 szt. (z czego pojazdy całkowicie elektryczne stanowiły 1 507 szt., zaś wodorowe - 106 szt.), wskazano również.

„Lipiec 2025 roku to moment historyczny - po raz pierwszy w Polsce przekroczyliśmy liczbę 100 tys. zarejestrowanych pojazdów zeroemisyjnych. Warto również zaznaczyć, że w tym samym czasie w kraju działa już ponad 10 tys. publicznych punktów ładowania. Wkrótce na naszych drogach pojawi się 100 tys. samochodów osobowych elektrycznych oraz 10 tys. pojazdów dostawczych i ciężarowych tego typu. Liczymy, że zapowiadane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozszerzenie programu ‘NaszEauto’ o możliwość dofinansowania zakupu samochodów dostawczych, a także wydłużenie okresu przyjmowania wniosków o kolejne miesiące, pozwolą utrzymać wysoką dynamikę wzrostu, taką, jaką obserwujemy w ostatnich kilku miesiącach. Warto podkreślić, że w pierwszym półroczu 2025 r. liczba rejestracji samochodów elektrycznych i hybryd plug-in zwiększyła się o 80 proc. z porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku” - powiedział prezes PZPM Jakub Faryś, cytowany w materiale.

10 730 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych

Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym rozwija się infrastruktura ładowania. Pod koniec lipca 2025 r. w Polsce funkcjonowało 10 730 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. 34 proc. z nich stanowiły szybkie punkty ładowania prądem stałym (DC), a 66 proc. - wolne punkty prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

„Bieżący rok upływa nie tylko pod znakiem bardzo wyraźnych wzrostów w segmencie pojazdów elektrycznych, ale również punktów ładowania. Polska branża e-mobility zdecydowanie stawia na rozbudowę szybkiej infrastruktury prądem stałym. Liczba nowo uruchomionych w 2025 r. punktów DC jest bardzo zbliżona do liczby nowo zainstalowanych punktów AC. Ultraszybkie punkty o mocy co najmniej 150 kW funkcjonują już w prawie 350 lokalizacjach w całej Polsce. Ponadto, od stycznia udział infrastruktury DC wzrósł z 31 proc. do 34 proc.. To lepszy wynik niż np. w Niemczech, gdzie szybka infrastruktura stanowi 25 proc. całej sieci. Warto jednak pamiętać, że z uwagi na bardzo długi proces instalowania nowych stacji w Polsce, obecnie obserwowane wzrosty to rezultat inwestycji, których realizacja zaczęła się wiele miesięcy wcześniej. W dalszym okresie tempo rozbudowy infrastruktury będzie w coraz większym zakresie uzależnione od popytu na usługi ładowania, zwłaszcza że unijne i krajowe programy dofinansowania mają być stopniowo wygaszane” - wskazuje dyrektor Centrum Badań i Analiz PSNM Jan Wiśniewski.

PZPM jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą obecnie 50 firm: producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów oraz producentów nadwozi w Polsce.

Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM), wcześniej Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności oraz promująca zero- i niskoemisyjne technologie w transporcie.

ISBnews, sek

