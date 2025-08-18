13 ludzi prezydenta. „Ciężko pracują dla Polski”

Prezydent Karol Nawrocki powołał w poniedziałek grono swych doradców. Jak powiedział pochodzą oni z różnych środowisk, reprezentują wiele rozmaitych branż oraz kwestii społecznych i są ekspertami w swoich dziedzinach.

Prezydent powołał w poniedziałek 13 doradców, wśród których są m.in. Beata Kempa i Błażej Poboży - którzy byli m.in. doradcami prezydenta Andrzeja Dudy - oraz b. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, a także ośmioro doradców społecznych. Są wśród nich b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Wanda Buk, b. europoseł Jacek Saryusz-Wolski, Alvin Gajadhur, który m.in. był doradcą społecznym u prezydenta Dudy oraz historyk prof. Andrzej Nowak.

Prezydent podziękował swym doradcom za przyjęcie zaproszenia do współpracy podkreślając, że pochodzą oni z różnych środowisk i reprezentują wiele rozmaitych branż i kwestii społecznych. Dodał, że w swoich życiorysach mają oni ciężką pracę dla Polski, „noszą w sobie głęboką siłę intelektualną, siłę społeczną i umiejętność rozmowy z wieloma środowiskami” oraz są ekspertami w swoich dziedzinach.

Wśród doradców etatowych został powołany m.in. Jan Józef Kasprzyk, od 2016 do 2024 roku stał na czele Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jak wskazał Nawrocki, w jego kancelarii Kasprzyk też zajmie się kwestiami związanymi z kombatantami, „by ich doświadczenie i wizje były dobrze słyszane w Pałacu Prezydenckim”.

Nawrocki, nawiązując do doświadczenia Kasprzyka, wskazał, że wśród nowych doradców są „ludzie od przeszłości, ale także od przyszłości”. W tym kontekście wskazał na Magdalenę Hajduk, poprzednio dyrektor Biura Nowych Technologii IPN, która również w KPRP będzie odpowiadać za kwestie nowych technologii.

Stanowisko doradcy etatowego obejmie także współpracujący z Andrzejem Dudą, związany z KUL, konstytucjonalista Dariusz Dudek, którego zadaniem - jak mówił Nawrocki - będzie stworzenie, we współpracy z szefem prezydenckiej kancelarii Zbigniewem Boguckim, Rady Konstytucyjnej, czyli organu, którego zadaniem będzie przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej.

Za sprawy rolników odpowiadać będzie Tomasz Obszański, związany NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Jak zapewnił Nawrocki, czuje się zobowiązany wobec rolników, a za sprawą Obszańskiego „głos rolnika w kancelarii będzie bardzo ważny”.

Były doradca Dudy, a wcześniej m.in. wiceszef MSWiA Błażej Poboży wraz z płk. Krzysztofem Wacławkiem - w przeszłości oficerem CBA i ABW - będą odpowiadali za kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

W gronie doradców znajdą się również osoby odpowiedzialne za kwestie kontaktów z jednostkami samorządu terytorialnego. To m.in. Jarosław Bujak, który będzie odpowiadał za kontakty kancelarii z organami pomocniczymi jednostek samorządu, w tym np. sołtysami.

Doradcami etatowymi, odpowiedzialnymi m.in. za kwestie doradcze i społeczne, zostaną ekonomista Piotr Głowacki, były wiceszef MAP Paweł Gruza oraz była wiceszefowa MRiPS Barbara Socha, która - jak wskazał prezydent - ma odpowiadać przede wszystkim za kwestie demografii. Za kwestie sportowe odpowiadać będzie Łukasz Witek, a za kwestie humanitarne i społeczne Beata Kempa, w przeszłości m.in. posłanka, wiceminister sprawiedliwości, a także doradca w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy.

Dyplomata Radosław Gruk, były ambasador w Uzbekistanie, odpowiadać będzie - jako doradca etatowy - za sprawy międzynarodowe. W pracy ma wesprzeć - jak zapowiedział prezydent - powołanego na doradcę społecznego Jacka Saryusza-Wolskiego - w przeszłości jednego z kluczowych negocjatorów akcesji Polski do Unii Europejskiej, a następnie posła do PE kilku kadencji - a także szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza. - Nie ma większej klasy naukowca i praktyka, który będzie pracował nad naszymi relacjami z UE - powiedział Nawrocki o Saryuszu-Wolskim.

Wśród doradców społecznych znaleźli się także dwaj naukowcy związani z komitetem obywatelskim, który wspierał przed wyborami Nawrockiego - lekarz prof. Piotr Czauderna oraz historyk prof. Andrzej Nowak. Związany z NSZZ „Solidarność” Bogdan Kubiak odpowiadać będzie za kwestie związkowe i społeczne, a dotychczasowy doradca Andrzeja Dudy, a wcześniej m.in. Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur - za kwestie transportu i infrastruktury.

Z kolei za kwestie środowiska i klimatu jako doradca społeczny odpowiadać będzie Sławomir Mazurek, w przeszłości m.in. wiceszef MKiŚ oraz zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a dotychczas - doradca w kancelarii Andrzeja Dudy. Jak zadeklarował Nawrocki, „kwestie środowiska i klimatu nie pozostaną obojętne w naszych działaniach - oczywiście nie ekoterroryzmu, tylko zrównoważonego dbania o środowisko i klimat”.

W gronie doradców społecznych zajmujących się kwestiami gospodarki i rozwoju znajdzie się także prawniczka, m.in. była wiceszefowa resortu cyfryzacji Wanda Buk, a także Leszek Skiba, w latach 2020-204 prezes Pekao SA.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Niemcy się cieszą: Polacy kupują ich auta na pniu

Tego się Tusk nie spodziewał! Dywersja Kołodziejczaka

Uwaga na nielegalne ogrodzenia!

»»Co nowego w biznesie rolnym? – oglądaj Agro Flesz na antenie telewizji wPolsce24!