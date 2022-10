Cieszyński: Technologia 5G dostępna dla 11 mln gospodarstw

Operatorzy mobilni zadeklarowali zasięgi swoich sieci w technologii 5G w ponad 4,57 mln budynków, co przekłada się na ponad 11,32 gospodarstw domowych, poinformował minister w kancelarii Premiera Janusz Cieszyński. Oznacza to, że na koniec 2021 r. w zasięgu sieci 5G, zgodnie z deklaracjami operatorów mobilnych, było ok. 29,5 mln osób w kraju

W ramach tegorocznej inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych (wg. stanu na dzień 31.12.2021 r.) operatorzy mobilni zadeklarowali zasięgi swoich sieci w technologii 5G w 4 574 839 budynkach co przekłada się na 11 320 895 gospodarstw domowych - napisał Cieszyński w odpowiedzi na interpelację poselską.

Dla uzyskania liczby ludności w zasięgu sieci 5G, liczba ta została przemnożona przez 2,61, czyli przeciętną liczbę osób przypadających na gospodarstwo domowe w Polsce. Biorąc pod uwagę powyższe, informuję, że na koniec 2021 r. w zasięgu sieci 5G, zgodnie z deklaracjami operatorów mobilnych było ok 29 547 535 osób, podał także.

Zwrócił jednak uwagę, że prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zastrzega, że porównanie tych informacji z danymi sprzed roku nie pozwoli uzyskać informacji o przyroście zasięgów sieci 5G, ponieważ w 2021 r. jedynie połowa operatorów mobilnych zaraportowała zasięgi 5G, tłumacząc to faktem, iż „usługi 5G realizowane są w oparciu o częstotliwości 2100 MHz, tym samym usługi realizowane w technologii 5G współdzielą zasób z technologią 4G, zatem nie jest to jeszcze standardowa technologia radiowa 5G, która pojawi się wraz z dedykowanymi częstotliwościami przeznaczonymi dla 5G.”

Jak podawał wcześniej UKE, zasięgami sieci mobilnych określane są wszystkie punkty adresowe znajdujące się w technologicznym obszarze stacji bazowych (BTS), posiadające dostęp do sieci i usług mobilnych. Tak samo jak w poprzednim roku dominującą technologią mobilną dalej jest czwarta generacja tj. LTE, tj. 83,5 proc. Warty odnotowania jest prawie pięciokrotny wzrost udziału technologii 5G względem roku poprzedniego (3,3 proc. w roku 2020 i 16,3 proc. w 2021).

Czytaj też: Żabka zostanie odkupiona? Zapowiedź prezesa PiS

isbnews.pl/mt