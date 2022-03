Niemcy: Technologia 5G ma ułatwić pracę dziennikarzom

Niemieckie media przygotowują się do wdrożenia systemu 5G w swojej pracy

Deutsche Telekom i RTL Deutschland testują produkcję treści wideo na żywo w swojej samodzielnej sieci 5G. Przygotowywanie relacji ma być możliwe za pośrednictwem smartfona. Technologia testowana w Niemczech polega na „plasterkowaniu” sieci, czyli dzieleniu jej na sekcje. Dzięki niej możliwa jest transmisja o bardzo wysokiej jakości obrazu i dźwięku, nawet scen akcji- czytamy na portalu Wirtualne Media.

Jednocześnie czytamy, że do tej pory zamiennie stosowano wozy transmisyjne i system 4G. 4G jednak z czasem staje się coraz bardziej wadliwe.

Choć to tańsze rozwiązanie niż przekaz satelitarny, to jest obarczone wieloma wadami. Kiedy w pobliżu znajduje się dużo ekip z niej korzystających, to sygnał zanika. Czasami znacząco obniża się jakość streamingu - tłumaczy serwis.

Technologia 5G jest na razie w fazie testów, zanim będzie użytkowana na szerszą skalę. Czytaj też: Anonymous chcą pomóc Ukrainie. Przeszkadza… Google

Wirtualne Media/KG