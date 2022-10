Rozwiązanie rodem z science fiction. Można już płacić spojrzeniem!

Komputronik jako pierwsza duża sieć handlowa w Polsce i na świecie, wprowadza nowy rodzaj płatności

Już od 15 października klienci będą mogli płacić za swoje zakupy biometrycznie – skanem tęczówki oka w salonie Komputronik we Wrocławiu.

To co do tej pory wydawało się science fiction staje się faktem. Za zakupy i usługi możemy już teraz płacić spojrzeniem. Komputronik jako pierwsza sieć w Polsce i na świecie wprowadza zupełnie nowy rodzaj płatności. Oprócz standardowych form płatności: gotówką, kartą, telefonem czy zegarkiem, od teraz kupując elektronikę możemy za nią zapłacić jednym spojrzeniem.

Jest to możliwe dzięki innowacyjnej technologii opracowanej przez wrocławską firmę PayEye. PayEye to technologia pozwalająca na nowoczesne płatności biometryczne. Wraz z nową aplikacją oraz udoskonalonym terminalem eyePOS 2.0, umożliwia realizację transakcji płatniczych z wykorzystaniem fuzji biometrii oka i twarzy. Realizacja płatności jest bardzo prosta. Wystarczy pobrać dedykowaną, darmową aplikację, założyć konto, podpiąć swoją kartę płatniczą i skonfigurować swój profil biometryczny. Dzięki temu idąc na zakupy nie potrzebujemy już gotówki, karty płatniczej, smartwatcha czy smartfona. Płatność zrealizujemy biometrycznie.

Jako entuzjaści nowinek technologicznych nie mogliśmy przejść obojętnie obok tak innowacyjnego rozwiązania. Jestem przekonany, że ta forma płatności bardzo szybko spotka się z zainteresowaniem naszych klientów. Wszak Polska jest w światowej czołówce pod względem bezgotówkowych płatności. Cieszę się, że jesteśmy pierwszą dużą siecią, która zdecydowała się na wdrożenie tej usługi. Na razie zaczynamy od pilotażu. Z pierwszych terminali eyePOS będzie można skorzystać w naszym salonie w Centrum Handlowym Korona we Wrocławiu komentuje Marcin Mordak, Dyrektor Sieci Sprzedaży Komputronik

Pierwsze płatności jednym spojrzeniem będzie można zrealizować w Komputronik już 15 października w salonie we wrocławskim Centrum Handlowym Korona. To nowy sklep, który wyróżnia się nowoczesnym wystrojem. Klienci znajdą w nim wyraźnie wyeksponowane strefy z najpopularniejszym sprzętem – laptopy, smartfony i komputery stacjonarne z dedykowaną strefą gamingową. Dodatkowo wyodrębniona została w nim strefa usług i serwisu sprzętu elektronicznego. Nowy układ salonu jest nowoczesny i bardziej przyjazny dla klientów. Na pierwszych klientów nowego punktu sprzedaży Komputronik czekać będą liczne promocje i niespodzianki.

Drugim salonem, w którym będzie można realizować płatności spojrzeniem będzie salon Komputronik w Centrum Handlowym Magnolia. Płatność spojrzeniem będzie w nim możliwa już w listopadzie.

