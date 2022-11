Polacy coraz chętniej płacą spojrzeniem

To co jeszcze niedawno brzmiało niewiarygodnie staje się faktem

Polacy jako pierwsi na świecie mogą płacić za swoje zakupy jednym spojrzeniem. Ten sposób płatności zyskuje na popularności. W październiku w nieco ponad 4 miesiące od wdrożenia nowej usługi PayEye zrealizowano aż 10 000 takich transakcji.

Płatność spojrzeniem możliwa jest dzięki technologii opracowanej przez wrocławską firmę PayEye. Wrocławianie stworzyli pełny, niezależny i całkowicie bezpieczny ekosystem PayEye i jako pierwsi na świecie wykorzystali fuzję biometrii oka i twarzy w płatnościach, która zapewnia podwójne bezpieczeństwo realizowanych transakcji.

Początkowo eyePOS-y, czyli dedykowane terminale do obsługi płatności spojrzeniem były dostępne tylko we Wrocławiu w kilkudziesięciu obiektach na terenie całego miasta. W połowie października pierwszą dużą siecią, która zdecydowała się skorzystać z płatności spojrzeniem został Komputronik, który pilotażowo wprowadził terminale do swoich wrocławskich salonów. Okazało się to tak dużym sukcesem, że od początku listopada marka zdecydowała się rozszerzyć usługę o salony w Warszawie i Poznaniu.

Nieustannie rozwijamy sieć naszych partnerów. Obecnie na rynku mamy już niemal 100 terminali eyePOS nowej generacji. Obserwujemy, że nasza ekspansja poza rodzinny, wrocławski rynek, wywołała ogromne zainteresowanie u potencjalnych partnerów. Marki na całym świecie szukają wyróżników, innowacyjnych rozwiązań, którymi mogą przyciągnąć nowych klientów. My dajemy im tą możliwość od ręki. Płatność spojrzeniem to obecnie najnowocześniejszy system płatności na świecie – komentuje Daniel Jarząb, prezes zarządu PayEye. – Do końca roku chcemy wprowadzić na rynek 200 kolejnych urządzeń. Ich liczba jest na razie ograniczona, dlatego tym bardziej zachęcamy naszych przyszłych partnerów do kontaktu z nami i skorzystanie z tej technologii już teraz – dodaje Jarząb.

PayEye to technologia pozwalająca na nowoczesne płatności biometryczne. Wraz z nową aplikacją oraz udoskonalonym terminalem eyePOS 2.0, umożliwia realizację transakcji płatniczych z wykorzystaniem fuzji biometrii oka i twarzy. Realizacja płatności jest bardzo prosta. Wystarczy pobrać dedykowaną, darmową aplikację, założyć konto, zrobić selfie i podpiąć swoją kartę płatniczą. Dzięki temu idąc na zakupy nie ma potrzeby wyjmowania gotówki, telefonu lub portfela. Płatność zrealizujemy spojrzeniem.

PayEye to technologia zapewniająca obecnie najbezpieczniejszą formę realizowania płatności na świecie. Terminal eyePOS jest zabezpieczony przed każdą formą wycieku danych. Dane przekazywane są jedynie w ramach zamkniętej infrastruktury poprzez szyfrowane połączenie. Do realizacji płatności wykorzystywane są tokeny, czyli zaszyfrowana postać karty płatniczej. Generowaniem tokenów oraz zapewnieniem bezpieczeństwa transakcji zajmuje się ITCARD.

Mat.Pras./KG