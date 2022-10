Media: Putin próbuje doprowadzić do zawieszenia broni

Władimir Putin od samego początku używa gazu, jako broni; szantażuje państwa zachodniej Europy do tego, by doprowadziły do takiego zakończenia wojny na Ukrainie, które będzie korzystne dla Rosji - mówił wiceszef MSZ Paweł Jabłoński komentując zapowiedź Gazpromu ws. dostaw gazu rurociągiem Nord Stream 1