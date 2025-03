Kreml: propozycja USA to „imitacja działań pokojowych”

Mianem „imitacji działań pokojowych” nazwał w czwartek jeden z doradców rosyjskiego przywódcy Władimira Putina 30-dniowy rozejm w wojnie w Ukrainie. Jurij Uszakow odniósł się w ten sposób do wspólnej propozycji USA i Ukrainy, przyjętej podczas wtorkowego spotkania delegacji tych państw w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej.

Kremlowski doradca stwierdził, że proponowane przez Waszyngton i Kijów zawieszenie broni w wojnie w Ukrainie będzie wyłącznie „wytchnieniem dla ukraińskich sił zbrojnych”.

Kremlowski doradca ocenił też, że amerykańsko-ukraińska propozycja nie daje niczego Rosji, która - jak podkreślił - dąży do rozwiązania pokojowego w perspektywie długookresowej. Uszakow wyraził także nadzieję, że Stany Zjednoczone wezmą pod uwagę stanowisko Kremla w przyszłych inicjatywach na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie.

Po wtorkowych negocjacjach w Arabii Saudyjskiej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że proponowany rozejm obejmowałby działania w przestrzeni powietrznej, na morzu i wzdłuż całej linii frontu na lądzie. „Ukraina akceptuje tę propozycję, uważamy ją za pozytywną. (…) My się zgadzamy, a jeśli Rosjanie się zgodzą, to zawieszenie broni zacznie obowiązywać natychmiast” – podkreślił ukraiński przywódca.

W czwartek do Moskwy przyleciał amerykański wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff; ma zostać przyjęty przez Putina. Tematem rozmów może być amerykańska propozycja 30-dniowego zawieszenia broni w Ukrainie.

Rosja manipuluje w sprawie porozumienia o rozejmie z Ukrainą, gdyż chce kontynuować wojnę – ocenił Andrij Kowałenko, szef Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Był to komentarz do wypowiedzi doradcy rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, Jurija Uszakowa, który propozycję 30-dniowego rozejmu w wojnie nazwał „imitacją działań pokojowych”.

„Rosja tradycyjnie stara się zniekształcać rzeczywistość i przedstawiać siebie jako +głównego rozjemcę+. W ten sposób można interpretować słowa Uszakowa o braku zainteresowania krótkoterminowym zawieszeniem broni na 30 dni. Należy zauważyć, że słowa Uszakowa nie są oficjalną odmową ze strony Rosji. To Putin podejmuje decyzje w tej sprawie” – napisał Kowałenko w Telegramie.

„Uszakow jednak manipuluje i pokazuje, że to Rosja nadal chce +pokoju+ i że zawieszenie broni +nie jest drogą do pokoju+. Jest to manipulacja, aby zachować korytarz możliwości kontynuowania wojny i forsowania własnej wizji” – podkreślił Kowałenko.