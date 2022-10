Rzecznik SN o oświadczeniu 30 sędziów: To "odgrzewany kotlet"

Związanemu ze spółką Agora radcy prawnemu Piotrowi Rogowskiemu nie udało się doprowadzić do skazania rzecznika prasowego Kasy Krajowej SKOK Andrzeja Dunajskiego. Rogowski oskarżał Dunajskiego o rzekome użycie w komunikacie prasowym sformułowań, które miały go poniżyć w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu. Rzecznikowi groziły nawet dwa lata więzienia.