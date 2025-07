Niemcy już się zgłaszają po zyski z polskiej ropy

Odkryte przez Polskę złoże ropy na Bałtyku leży częściowo na niemieckim terytorium. Czy Polska będzie musiała dzielić się przychodami? – zastanawia się dziennik „Die Welt”. Omówienie tej publikacji prezentuje portal dw.com/pl

Złoże ropy odkryte sześć kilometrów na północ od Świnoujścia jest większe niż największe pole naftowe Mittelplate na Morzu Północnym, z którego ropa naftowa jest wydobywana od 40 lat – pisze w środę, 23 lipca, dziennik „Die Welt”. Jak informuje, część złoża znajduje się jednak na terytorium Niemiec.

„Podczas gdy Polska podkreśla narodowe znaczenie odkrycia, rząd Meklemburgii-Pomorza Przedniego potwierdza informacje WELT, że jest to również niemiecka ropa i gaz: ‘Złoże znajduje się na terytorium obu krajów’” – gazeta cytuje odpowiedź Ministerstwa Gospodarki, Infrastruktury, Turystyki i Pracy w Schwerinie. Jak dodaje, jest to prawdopodobnie „złoże Heringsdorf”, w którym dokonano odwiertów jeszcze w czasach NRD. W sytuacji, gdy Polska rozpocznie wydobycie, będzie to również zauważalne po stronie niemieckiej – ocenia dziennik.