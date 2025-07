Pozytywny sygnał z NBP o inflacji

Inflacja w lipcu powinna obniżyć się do poziomu ok. 3 proc., a więc do poziomu zgodnego z celem Narodowego Banku Polskiego - poinformowała w czwartek w Sejmie wiceprezes Narodowego Banku Polskiego Marta Kightley.

Wiceprezes banku centralnego powiedziała, przedstawiając Sejmowi sprawozdanie z działalności NBP w 2024 roku, że inflacja CPI w lipcu powinna spaść do ok. 3 proc. - W kolejnych kwartałach inflacja może nieco wzrosnąć, jeżeli administrowane ceny energii elektrycznej zostaną odmrożone. Co jednak ważne, projekcja pokazuje, że w średnim okresie inflacja będzie zgodna z celem inflacyjnym NBP - dodała Kightley.

W jej ocenie obniżająca się z kwartału na kwartał inflacja to dowód, iż polityka pieniężna NBP „była i jest właściwa”.

W połowie lipca Główny Urząd Statystyczny podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2025 r. wzrosły o 4,1 proc. w ujęciu rocznym, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc. W maju inflacja wyniosła 4 proc. rdr.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Alarm! Bezrobocie trzeci miesiąc z rzędu w górę

Środek sezonu, a tu produkcja piwa ostro spada!

Szybkie i piętrowe. Kto dostarczy pociągi dla PKP Intercity?

»»Andrzej Śliwka: Rekonstrukcja rządu Tuska to zmiany szkodliwe dla Polski – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!