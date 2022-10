Airbus planuje otwarcie kolejnego ośrodka w Polsce

Otwarcie w Polsce ośrodka testowego i opracowanie własnego projektu śmigłowca zapowiedział wiceprezes Airbus Helicopters ds. badań, rozwoju i innowacji Tomasz Krysiński.

„Wkrótce w Łodzi otworzymy centrum testów elementów mechanicznych. Wychowałem się na polskiej myśli technicznej, zależy mi, byśmy do niej wrócili. Ważne, aby biuro konstrukcyjne w Polsce tworzyło własne projekty, a następnie je testowało, a nie kopiowało już istniejące” - powiedział Krysiński.

Przypomniał, że łódzkie biuro konstrukcyjne Airbus Helicopters uczestniczy w projektowaniu śmigłowców hybrydowych łączących cechy tradycyjnych śmigłowców i samolotów, co pozwala na uzyskanie znacznych prędkości, jak RACER (Rapid And Cost-Effective Rotorcraft), napędami hybrydowymi do śmigłowców, pracach nad zeroemisyjnymi wiropłatami, układami przeniesienia napędu, a także w testach. Ma udział w projekcie średniego śmigłowca H160, którego pierwszy egzemplarz został dostarczony w grudniu 2021 r.

„CityAirbus w znacznej mierze powstał w Łodzi, w testach wirników uczestniczył Instytut Lotnictwa w Warszawie” – zaznaczył Krysiński. Zwrócił uwagę, że w Polsce prowadzono też obliczenia nowego, pięciołopatowego wirnika do H145 (kupionego w wojskowej wersji m.in. przez USA) który pozwolił wyeliminować wibracje, a dzięki temu urządzenia tłumiące drgania, co zwiększyło masę użyteczną maszyny.

„W Polsce będą wkrótce dwa zakłady Airbus Helicopters. Oprócz biura projektowego w Łodzi powstaje w Strykowie centrum testów elementów mechanicznych. Rozwiniemy też Polsce diagnostykę opartą na sztucznej inteligencji” – zapowiedział. „Chcemy opracować własny projekt śmigłowca załogowego” – dodał wiceszef Airbus Helicopters. Pytany o daty odparł: „W przyszłym roku przetestujemy model w tunelu aerodynamicznym”.

Airbus Helicopters to część grupy Airbus - producenta samolotów, śmigłowców cywilnych i wojskowych, satelitów, a także dostawcy usług związanych z lotnictwem. W Polsce grupa Airbus jest obecna od 2001 r., kiedy fabryka samolotów PZL Warszawa-Okęcie stała się własnością Airbus Defence and Space. Koncern zatrudnia w Polsce blisko 1000 pracowników w zakładach w Warszawie (PZL Okęcie), Mielcu (ośrodek szkolenia) i Łodzi (biuro projektów Airbus Helicopters, współpracuje z ponad 30 krajowymi dostawcami.

Działalność w Polsce obejmuje produkcję struktur lotniczych do samolotów C295 i A330 oraz wiązek elektrycznych do C295, A320 i, A330. Na początku października w Gdańsku rozpoczęło działalność biuro należącej do grupy Airbus spółki Navblue wyspecjalizowanej w produkcji baz danych i oprogramowania, które ułatwiają operacje lotnicze i zarządzanie ruchem powietrznym.

Czytaj też: NBP: Inflacja bazowa we wrześniu wyniosła 10,7 proc.

PAP/kp