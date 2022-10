Krasnodębski: Potrzeba nowej polityki energetycznej Unii

Podczas wtorkowej debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu na temat społecznych i gospodarczych skutków wojny w Ukrainie oraz wprowadzenia podatku od nadmiernych zysków, europoseł PiS profesor Zdzisław Krasnodębski przekonywał, że konieczna jest zmiana całej dotychczasowej polityki energetycznej i klimatycznej Unii

Potrzeba odważnych i szybkich interwencji rynkowych, by ochronić konsumentów przed negatywnymi skutkami wysokich cen energii – mówił Krasnodębski. Jak stwierdził europoseł, potrzebne jest np. doprowadzenie jak najszybciej do ograniczenia cen hurtowych gazu, zamrożenie cen uprawnień ETS (system handlu uprawnieniami do emisji) i wprowadzenie mechanizmów trwale ograniczających ich wzrost.