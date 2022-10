Ukradli Ci samochód? Sprawdź, jak uzyskać pomoc już w ramach pakietu OC

„To niemożliwe! Może zaparkowałem w innym miejscu?” - myślisz i łudzisz się w pierwszej chwili, że to tylko pomyłka. Niestety, w końcu dociera do Ciebie bolesna prawda: Twoim samochodem odjechał złodziej! Odczuwasz szok i zdenerwowanie

Jak poradzić sobie z tym problemem? W LINK4 już nawet z pakietem obowiązkowego OC nie zostaniesz sam z kłopotem. A to tylko jedna z wielu możliwości, która pozwala Ci – dzięki temu ubezpieczycielowi – zabezpieczyć się na wypadek kradzieży samochodu.

Niestety, wciąż istnieje duże ryzyko, że Twój pojazd zniknie z parkingu. Według statystyk Komendy Głównej Policji w ubiegłym roku zgłoszono 8 373 takich przypadków. Oznacza to, że niemal co godzinę komuś w Polsce ginie auto.

Kradzież to sytuacja, która zawsze jest stresującym przeżyciem i wielkim kłopotem. Nagle tracisz majątek, a także swoją mobilność. A to rodzi duże problemy do rozwiązania „na już”.

Złodzieje nieraz udowodnili, że radzą sobie z najlepszymi alarmami. Nawet garaż czy ogrodzony parking nie jest stuprocentową ochroną. Dlatego najlepszym zabezpieczeniem przed kradzieżą jest ubezpieczenie pojazdu. Optymalną ochronę zapewnia Autocasco. W przypadku kradzieży całego auta, jego części, czy nawet włamania i powstałych z tego powodu uszkodzeń – firma wypłaci odszkodowanie.

Ochrona dla oszczędnych

Wiadomo, że pełne Autocasco to oferta droższa od podstawowego ubezpieczenia OC. Właściciele zwłaszcza nieco starszych aut, którzy szukają oszczędności, w LINK4 mają możliwość, aby wraz z OC nabyć ubezpieczenie Smart Casco. W ramach tej polisy sam decydujesz, jakiego rodzaju ryzyka chcesz objąć ochroną. Jednym z wariantów – oprócz Szkody całkowitej czy Żywiołów – jest właśnie Kradzież samochodu. Oferta dotyczy pojazdów o wartości do 40 tys. zł, a cena składki zaczyna się już od 119 zł.

Tak pomoże Ci pakiet OC w LINK4

Ale czy posiadając wyłącznie pakiet OC, możesz liczyć na pomoc w przypadku rabunku auta? Słusznie myślisz , że to ubezpieczenie chroni osoby trzecie, którym wyrządzisz swoim pojazdem szkodę. Ale w przypadku LINK4 zyskujesz znacznie więcej korzyści, ponieważ polisa OC oferowana jest tu w pakiecie wraz z bogatym Programem Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. Posiadając takie ubezpieczenie, nie zostaniesz sam z problemem, kiedy stracisz auto w wyniku przestępstwa. W takim przypadku otrzymasz od ubezpieczyciela pojazd zastępczy na 3 dni. Pozwoli to Ci sprawniej załatwić potrzebne formalności albo wrócić do domu, jeśli ta przykra sytuacja spotkała Cię podczas wyjazdu.

Pomoc po kradzieży

W LINK4 warto rozważyć jeszcze jedną bardzo przydatną opcję, którą możesz dołączyć do ubezpieczenia OC albo pakietu OC+AC. To polisa Pomoc po kradzieży. Dzięki niej nawet w tak stresującej sytuacji, jak utrata auta z powodu rabunku, będziesz mógł liczyć na kompleksowe wsparcie i szybką pomoc finansową. W takim przypadku otrzymasz odszkodowanie w wysokości 2000 zł, które będziesz mógł przeznaczyć np. na wynajęcie samochodu zastępczego na kolejne dni czy korzystanie z taksówek oraz rejestrację nowego auta, jeżeli zdecydujesz się na jego zakup.

Dodatkowo możesz skorzystać z infolinii, na której dowiesz się, jakie kroki powinno się podjąć po kradzieży samochodu. Doradcy LINK4 poinstruują Cię, jak i gdzie zgłosić kradzież. Możesz także dowiedzieć się, jak postępować, by uruchomić procedurę wypłaty środków, na które opiewa ubezpieczenie następstw kradzieży. Te informacje mogą być bardzo pomocne, zwłaszcza kiedy problem kradzieży dotknie Cię za granicą. Ubezpieczenie Pomoc po kradzieży obejmuje zdarzenia, które powstaną nie tylko na terenie Polski, ale także w Europie – za wyjątkiem Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

Kradzież auta to zawsze ogromny stres, zwłaszcza gdy dojdzie do niej daleko od domu. Dlatego też ubezpieczenie następstw kradzieży samochodu w LINK4 to praktyczne i bardzo pomocne rozwiązanie.

Dopasuj swoją ochronę

W LINK4 możesz w bardzo łatwy sposób skomponować sobie zestaw ubezpieczeniowy. Dołożyć opcje, które Cię interesują i sprawdzić, czy finalna cena składki jest dla Ciebie odpowiednia. Jest jeszcze jeden ważny plus. Kupując ubezpieczenie – składkę możesz rozłożyć nawet na 4 raty.

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz nabyć przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem wybranego ubezpieczenia OC albo pakietu OC+AC, a także polisy Pomoc po kradzieży.

Na stronie internetowej link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie link4.pl.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.