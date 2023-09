Kierowcy pytają: kto odpowiada za szkodę spowodowaną przez dziecko? Odpowiedź Cię zaskoczy

Koniec wakacji, wracamy do nauki! Kierowcy muszą teraz zachować szczególną ostrożność i zwłaszcza w okolicach szkół być zawsze gotowym na nagłe hamowanie. Maluchy to żywioł. Trudno im działać przezornie. Dlatego jeśli jesteś kierowcą, zazwyczaj to Ty ponosisz konsekwencje wypadku z udziałem dzieci. Możesz się jednak przed tym zabezpieczyć, posiadając polisę w LINK4.

Aby zapewnić bezpieczeństwo, policja w pierwszych dniach września zwraca szczególną uwagę na zachowanie kierowców i pieszych w okolicach szkół. Zwiększona liczba patroli ma na celu nie tylko egzekwowanie przepisów, ale także edukowanie uczestników ruchu.

Jednym z kluczowych elementów bezpiecznej drogi do szkoły jest właściwe zachowanie podczas przewożenia dzieci. Trzeba pamiętać o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa oraz właściwym umieszczeniu najmłodszych pasażerów w fotelikach ochronnych. Ważne, by w pobliżu szkoły zawsze parkować pojazd w miejscach dozwolonych. To pozwala zachować widoczność dla innych kierowców, a także pieszych oraz nie blokuje porannego ruchu.

W przypadku wsiadania i wysiadania dzieci z samochodu, szczególnie istotne jest zachowanie ostrożności, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom. Pamiętaj, że dzieci poniżej 7. roku życia nie powinny poruszać się samodzielnie po drodze.

Nie tylko kierowcy, również piesi są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Piesi, choć mają pierwszeństwo na pasach, muszą zachować szczególną rozwagę podczas przechodzenia przez jezdnię oraz unikać wchodzenia na nią bezpośrednio przed nadjeżdżającymi pojazdami.

Dziecko nie podnosi odpowiedzialności, nawet kiedy jest winne

W przypadku wypadków drogowych, szczególnie tych, w których uczestniczą dzieci, aspekt prawny i ubezpieczeniowy nabiera wyjątkowego znaczenia. Istnieje ważna różnica między konsekwencjami prawnymi dla dzieci a koniecznością zabezpieczenia siebie przed potencjalnymi stratami materialnymi.

Warto mieć świadomość, że dzieci nie ponoszą konsekwencji prawnych za swoje czyny w sposób taki sam jak dorośli. System prawny uwzględnia fakt, że dzieci są wrażliwe na otaczający je świat i często nie zdają sobie sprawy z pełnych skutków swoich działań.

Artykuł 426 Kodeksu Cywilnego wyjaśnia kwestię odpowiedzialności w zależności od wieku dzieci. Według tego przepisu „__małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę_”. Oczywiście, można w tej sytuacji dochodzić roszczeń od rodziców lub prawnych opiekunów, jednak niekiedy może to oznaczać długi spór sądowy.

Kiedy dziecko jest sprawcą wypadku lub kolizji i skutkuje to uszkodzeniem pojazdu lub innymi stratami materialnymi, może to stanowić duże wyzwanie dla właścicieli pojazdów, którzy zmagają się z naprawą czy wymianą części. Jeśli jesteś właścicielem samochodu i chcesz się zabezpieczyć także przed kosztami napraw własnego pojazdu, ubezpieczenie Autocasco (AC) w LINK4 jest odpowiedzią.

Chroń wszystkie ryzyka z Autocasco w LINK4

Autocasco w LINK4 zawierane jest w formule all risk. Co to oznacza? Towarzystwo odpowiada za wszelkie zdarzenia, za wyjątkiem tych wprost wskazanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia jako wyłączenia! Ochrona jest kompleksowa i obejmuje bardzo szeroki wachlarz przypadków, nawet takich, których prawdopodobieństwo jest minimalne. Ale nawet wówczas kiedy nagle rozstąpi się ziemia albo auto pochłonie lawina, to możesz być spokojny, bo możesz liczyć na odszkodowanie.

Najczęściej AC wykorzystywane jest jednak w zdarzeniach, które występują masowo: są to kolizje, wypadki, ale również kradzieże. Ochrona obejmuje nie tylko cały pojazd, ale też każdy standardowy element jego wyposażenia. W przypadku rabunku jakieś części – zgodnie z wariantem zawartej umowy – otrzymasz odszkodowanie w formie wypłaty na swój rachunek bankowy.

LINK4 zwróci także koszty ewentualnego holowania samochodu do warsztatu lub parkowania go na parkingu strzeżonym do czasu przybycia rzeczoznawcy.

Twoje Autocasco wypadkowe obejmować będzie szkody, które powstaną na terenie niemal całej Europy. Trzeba pamiętać, że na terenie Białorusi, Rosji, Mołdawii i Ukrainy nie funkcjonuje Autocasco kradzieżowe.

W LINK4 szybko zlikwidujesz szkodę

Wybierając polisę AC w LINK4, masz do wyboru dwa warianty:

1) WARSZTAT – naprawiasz auto w warsztatach ASO, 2) KOSZTORYS – otrzymujesz odszkodowanie na podstawie wyceny szkody przez rzeczoznawcę i naprawiasz auto we własnym zakresie. Co ważne, w ubezpieczeniu AC firma rozlicza szkodę w poniższy sposób: • w wariancie WARSZTAT do naprawy samochodu stosowane są oryginalne części zamienne, • możesz wykupić amortyzację, dzięki czemu odszkodowania nie zmniejsza się o zużycie części podlegających wymianie, • w standardzie jest stała suma ubezpieczenia dla nowego pojazdu, • otrzymujesz również ubezpieczenie bagażu podręcznego oraz fotelików dziecięcych od zniszczenia i kradzieży, dodatkowo przy wypłacie za nie odszkodowania nie mają zastosowania udział własny i franszyza integralna.

Ubezpieczenie AC samochodu pozwala także na telefoniczne zgłoszenie szkody, wystarczy zadzwonić pod numer 22 444 44 44. W tracie rozmowy konsultant zbierze od Ciebie najważniejsze informacje, poda Ci numer sprawy i poinformuje o dalszych czynnościach.

Polisa AC – czym kierować się przy wyborze?

Kupując ubezpieczenie samochodu AC w LINK4, zwróć uwagę na zakres polisy. Musisz wiedzieć, że na cenę oraz zakres ubezpieczenia mają wpływ takie czynniki jak m.in.: wartość, wersja wyposażenia i wiek pojazdu. Znaczenie ma nawet wielkość miasta, w którym najczęściej użytkowany jest samochód – ten aspekt wpływa m.in. na ryzyko stłuczki lub wypadku. Dlatego, aby poznać cenę polisy, skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeń dostępnego na stronie LINK4 i sprawdź, ile będzie kosztowało Autocasco przygotowane specjalnie dla Ciebie! Kalkulator wyliczy cenę wybranego wariantu polisy w kilkadziesiąt sekund. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Ubezpieczenie Autocasco w LINK4 kupisz w pakiecie OC/AC . Oferta jest bardzo elastyczna.

Ubezpieczenie AC można także dokupić do posiadanego OC w LINK4 w terminie do 2 miesięcy od startu polisy OC.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie link4.pl.

