PGNiG Termika zbuduje największy w UE zbiornik ciepłej wody

PGNiG Termika planuje wiosną 2024 r. rozpoczęcie budowy akumulatora ciepła na terenie Elektrociepłowni Żerań w Warszawie

Jak zaznaczono w artykule „Największy w kraju termos stanie na Żeraniu”, który ukazał się w najnowszym wydaniu Magazynu GO!, obecnie trwają prace przygotowawcze do inwestycji, a ich celem jest określenie podstawowych parametrów urządzenia oraz wyłonienie wykonawcy.

W artykule wyjaśniono, że w zbiorniku w kształcie walca o wysokości 70 metrów i średnicy 36 metrów zmieści się 61 tys. metrów sześc. wody o maksymalnej temperaturze 98 st. C. „Wstępnie zakłada się, że akumulator pozwoli na zmagazynowanie blisko 10 GJ energii cieplnej, co przełoży się na możliwość wyprowadzenia do warszawskiej sieci ciepłowniczej ok. 230 MWt mocy cieplnej” - podkreślono.

Głównym celem inwestycji - ja zaznaczono w publikacji - „jest maksymalizacja produkcji ciepła w skojarzeniu z wytwarzaniem energii elektrycznej - kogeneracja oraz utrzymanie infrastruktury wytwórczej w Elektrociepłowni Żerań”. Wspomniano jednocześnie, że realizacja projektu będzie miała „znaczący wpływ na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko”, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza.

Magazynu GO! zwrócił uwagę, że aktualnie w Polsce największy tego zbiornik - akumulator o pojemności ponad 30 tys. metrów sześc. wody sieciowej, czyli tyle, ile potrzeba do wypełnienia 11. basenów olimpijskich, znajduje się w Elektrociepłowni Siekierki, natomiast drugi pod względem wielkości tego typu obiekt w naszym kraju powstał w Poznaniu i może pomieścić 24 tys. metrów sześc. wody.

Poziom zaawansowania żerańskiej inwestycji pozwala sądzić, że po niecałym roku PGNiG TERMIKA zostanie europejskim liderem pod względem wielkości posiadanego akumulatora, aby jak zwykle zapewniać bezpieczne i czyste ciepło dla Warszawy - podkreślono w artykule periodyku Grupy Orlen.

Jak wskazano w publikacji, żerański akumulator będzie przewyższał swoimi parametrami zbiornik powstający obecnie w Berlinie, który będzie miał pojemność 56 tys. metrów sześc., natomiast największy dotąd w Unii Europejskiej tego typu obiekt znajduje się w Mannheim i ma pojemność 60 tys. metrów sześc.

W lutym tego roku zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Dokument ten zakłada, że do końca dekady nakłady inwestycyjne Grupy Orlen wyniosą ok. 320 mld zł.

Udział Skarbu Państwa w Orlenie wynosi 49,9 proc.

Grupa Orlen ma siedem rafinerii: cztery w Polsce - w tym największą w Płocku, a także dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma też ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach oraz na Słowacji, Litwie i na Węgrzech. Posiada również rozbudowany segment petrochemiczny oraz segment wydobywczy węglowodorów. Realizuje przy tym dywersyfikację ich dostaw do Polski drogą morską, w tym np. z wykorzystaniem własnych gazowców - obecnie to dwie jednostki, a do końca 2025 r. ma być ich osiem.

Ponadto Grupa Orlen prowadzi szereg inwestycji związanych z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

