Służby uderzają w groźny gang! Kolejne zatrzymania

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali trzy kolejne osoby podejrzane o udział w gangu jastrzębskich pseudokibiców, którzy wprowadzali do obrotu narkotyki oraz nowe substancje psychoaktywne. Łącznie w śledztwie zatrzymano już 19 osób.

Rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji podinsp. Iwona Jurkiewicz przekazała PAP, że katowickie CBŚP zatrzymało kolejne trzy osoby w ramach sprawy dotyczącej wywodzącej się ze środowiska pseudokibiców zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się multiprzestępczością. „Podczas akcji policjanci przejęli pół kilograma substancji psychoaktywnej, z której można uzyskać ponad 5 tys. działek handlowych, a także tabletki MDMA i 2CB” - powiedziała policjantka.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie usłyszeli zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości nowych substancji psychoaktywnych, uczynienia sobie z tego stałego źródła dochodu, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz zmuszania groźbą innych osób do sprzedaży nielegalnych substancji. Decyzją sądu dwóch z nich zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące.