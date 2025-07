Rynek mieszkań. Stagnacja na horyzoncie

W I półroczu br. deweloperzy sprzedali 18,3 tys. mieszkań - o ok. 10 proc. mniej niż rok temu przy ofercie mieszkań osiągającej historycznego maksimum – ponad 62 tys. lokali - wynika z raportu Otodom. Bez bodźców pobudzających popyt na rynku może zagościć stagnacja - ocenili eksperci portalu.

W pierwszym półroczu 2025 r. rynek mieszkaniowy w Polsce znalazł się w fazie „wyraźnego uspokojenia po okresie wcześniejszego ożywienia” - ocenili eksperci Otodom.

Rośnie oferta, spada sprzedaż

Dane z monitoringu rynku Otodom Analytics wskazują, że deweloperzy w siedmiu największych miastach sprzedali 18,3 tys. mieszkań, co oznacza spadek o około 10 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na rynek trafiło 23,3 tys. nowych lokali, czyli aż o 20 proc. mniej niż rok wcześniej.

„Jednocześnie oferta mieszkań osiągnęła historyczne maksimum – klienci mogli wybierać spośród ponad 62 tys. lokali, o 30 proc. więcej niż rok temu” - zaznaczyli eksperci.

W ich ocenie maj okazał się „mocno sprzedażowy„, jednak już w czerwcu wróciła charakterystyczna dla ostatnich miesięcy tendencja spadkowa. Sprzedaż mieszkań zmalała o 18 proc. względem maja, a liczba wprowadzonych na rynek lokali spadła do zaledwie 2,5 tys. „To jasno pokazuje, że incydentalna obniżka stóp procentowych w maju miała krótkotrwały, pozytywny wpływ na decyzje zakupowe, ale nie zdołała zmienić długofalowych nastrojów. Zaskakująco, mimo spadku sprzedaży i wprowadzanych inwestycji, łączna oferta mieszkań pozostała stabilna względem maja, co wynika w dużej mierze z powrotu lokali z rezerwacji do sprzedaży” - stwierdzili eksperci.

Nawet na najlepszym rynku widać tendencję zniżkową

Kraków był wyjątkiem na tym tle - jako jedyne z analizowanych miast zanotowało wzrost sprzedaży – sprzedano tam 2,9 tys. mieszkań w pierwszym półroczu br., czyli o 12 proc. więcej niż rok wcześniej. „Jednak wynik ten i tak jest znacznie niższy niż podczas rynkowego boomu, kiedy w pół roku sprzedawano tam ponad 5 tys. lokali. W tym przypadku kluczowy okazał się wzrost dostępnej oferty – liczba mieszkań w sprzedaży wzrosła tu dwukrotnie względem poprzedniego roku, znacznie zwiększając wybór dla klientów” - uważają eksperci.

Dodali, że Katowice natomiast zanotowały spadek sprzedaży o 22 proc. rok do roku, a w Łodzi, Wrocławiu i Trójmieście utrata sprzedaży sięgnęła 10-12 proc. Zdaniem ekspertów w Warszawie i Poznaniu „liczby były” gorsze niż przed rokiem. Po dynamicznym pierwszym kwartale 2024 r., napędzanym przez program kredyt 2 proc., cały sektor przeszedł „do fazy ostrożnego wyczekiwania„.

„Deweloperzy wyraźnie dostosowują ofertę do realnej, a nie założonej sprzedaży. Rosnąca podaż i słabe wyniki zachęcają ich do weryfikacji planów inwestycyjnych” - dodał ekspert rynku mieszkaniowego Otodom Marcin Krasoń.

Jak przyznali autorzy raportu sytuacja w Katowicach budzi szczególne zaniepokojenie. Tam już od niemal roku obserwujemy rekordową nadwyżkę podaży nad popytem. „Tylko w ostatnich 12 miesiącach na rynek wprowadzono 3,8 tys. lokali, podczas gdy nabywców znalazło niespełna 1,6 tys. Zbliżony scenariusz – choć na mniejszą skalę – widoczny jest także w Poznaniu i Łodzi” - wskazali.

Zróżnicowany pejzaż cen: od rekordów do dużych zniżek

Eksperci poinformowali również, że we Wrocławiu od szczytu, jaki miał miejsce jesienią 2024 r., średnia cena spadła o ok. 550 zł na m kw., czyli o 3,8 proc., a rok do roku ceny są tam niższe o 2 proc. W Krakowie obserwujemy zniżkę cen ofertowych o 2,4 proc. w porównaniu do rekordu i niewielki wzrost 2 proc. w skali roku.

„W Katowicach, Łodzi i Poznaniu ceny są rekordowe, przy niewielkich wzrostach rzędu kilku procent. Wyjątkiem jest Trójmiasto, gdzie średnia cena m kw. w ciągu roku wzrosła aż o 10 proc” - dodali.

Z raportu wynika, że rynek deweloperski pozostaje w fazie stabilizacji. Jak podkreśla ekspert, w najbliższych miesiącach trudno oczekiwać rewolucyjnych zmian, a ewentualne dalsze spadki cen będą raczej stopniowe. „Spektakularnej korekty stawek nie będzie, ale rynek wymusi na firmach większą elastyczność i umiejętność reagowania na realne potrzeby kupujących. O sukcesie zdecyduje nie ilość, lecz jakość i dopasowanie oferty do coraz bardziej wymagającego rynku” - podsumował Krasoń.

W opinii ekspertów w pierwszym półroczu br. na rynku mieszkaniowym mieszkań do wyboru „_nigdy nie było więcej”, ale klientów gotowych wybrać i kupić – „zdecydowanie mniej”.

„Jeśli w kolejnych miesiącach nie pojawią się nowe bodźce pobudzające popyt lub ułatwiające finansowanie, na rynku mieszkaniowym zagości stagnacja” - przewidują.

O Otodom to serwis nieruchomości w Polsce. Jest częścią Grupy OLX, która prowadzi m.in. serwisy OLX, Otomoto, Fixly i obido.

PAP, sek

