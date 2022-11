Amerykańskie media: USA odmówiły przekazania Ukrainie zaawansowanych dronów

Administracja prezydenta USA Joe Bidena odmówiła przekazania Ukrainie dronów Grey Eagle, o które Kijów prosił od miesięcy, wspierany przez grupę 17 kongresmenów, aby uniknąć eskalacji konfliktu z Rosją - poinformował amerykański dziennik „Wall Street Journal”.

Pentagon odmówił Ukrainie, ponieważ zdaniem USA przekazanie dronów Gray Eagle MQ-1C stanowiłoby sygnał dla Moskwy, że Stany Zjednoczone dostarczają uzbrojenie, które mogłoby zostać użyte przeciwko celom wewnątrz Rosji - przekazali anonimowi amerykańscy przedstawiciele władz.

Jak dodali, USA są również zaniepokojone możliwością przejęcia broni przez Rosjan na polu bitwy.

Decyzję o nieprzekazaniu dronów podjęto w czasie, gdy Rosja ogłosiła wycofanie swoich wojsk z Chersonia na południu Ukrainy i otaczających go terytoriów, co może być jednym z największych odwrotów od początku inwazji rozpoczętej w lutym. Ukraińskie władze ostrzegają jednak, że Rosja może blefować i duża część wrogich wojsk pozostała w Chersoniu.

Odmowa przekazania Ukrainie uzbrojonych dronów sprawia, że jej żołnierzom trudniej jest chronić cywilne społeczności i infrastrukturę” - argumentują zwolennicy zaopatrzenia Kijowa w drony Gray Eagle.

Te bezzałogowce mogą przebywać w powietrzu do 30 godzin i zbierać ogromne ilości danych - podało Radio Swoboda. Ich wojskowa wersja, lepiej znana jako Predator, może przenosić do 8 pocisków Hellfire o maksymalnym zasięgu do 10 km.

Od początku 2022 roku Stany Zjednoczone przeznaczyły na wsparcie Ukrainy ponad 50 mld dolarów, z czego prawie 27 mld bezpośrednio na potrzeby militarne. Radio Swoboda wyliczyło, że poza Stanami Zjednoczonymi pod względem wsparcia finansowego najwięcej środków dla Ukrainy przekazały kolejno Wielka Brytania, Niemcy, Kanada i Polska.

(PAP)/gr