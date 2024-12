Trump chce wyjaśnień w sprawie dronów. Biały Dom kpi

W ocenie amerykańskich służb, zaobserwowana działalność dronów w New Jersey i okolicach to drony hobbystyczne, komercyjne i policyjnie, działające w pełni legalnie - powiedział w poniedziałek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. Odpowiedział w ten sposób na zarzuty o ukrywanie przez władze wiedzy o „tajemniczych” dronach.

„W tej chwili w naszej ocenie ta działalność dronów to komercyjne, hobbystyczne i policyjne drony, wszystkie działające legalnie i/lub samoloty lotnictwa cywilnego. To jest ocena, która pochodzi od przedstawicieli organów ścigania” - powiedział Kirby podczas poniedziałkowego briefingu online.

Wynik analizy ponad 5000 zgłoszeń obserwacji dronów

Wypowiedź Kirby’ego jest pierwszą autorytatywną odpowiedzią amerykańskich władz na temat serii obserwacji dronów w stanie New Jersey i okolicznych stanach w ostatnich tygodniach. Rzecznik podkreślił, że ocena służb oparta jest na dogłębnej analizie ponad 5000 zgłoszeń, z czego mniej niż 100 zostało uznanych za warte dalszego zbadania.

Doniesienia o tajemniczych bezzałogowcach rozpoczęły się od obserwacji dronów nad instalacjami wojskowymi 18 listopada, lecz w kolejnych tygodniach przybrały na sile, powodując duże poruszenie mieszkańców, internautów oraz polityków obydwu partii, którzy domagali się wyjaśnienia sprawy przez władze federalne.

W ubiegłym tygodniu republikański kongresmen Jeff Van Drew z New Jersey twierdził, że drony są irańskimi bezzałogowcami. W poniedziałek prezydent elekt Donald Trump oskarżył rząd, że ukrywa wiedzę na ten temat i ogłosił, że odwołał plany podróży do swojej posiadłości w New Jersey.

Kirby podkreślił, że w Stanach Zjednoczonych zarejestrowanych jest ponad milion prywatnych bezzałogowych statków powietrznych, a każdego dnia w powietrzu krążą tysiące komercyjnych, hobbystycznych i policyjnych dronów. Spekulował, że obecne poruszenie jest wynikiem tego, iż pierwsze doniesienia o dronach uruchomiły lawinę zainteresowania ludzi, w wyniku czego „więcej ludzi zaczęło spoglądać w niebo„.

Rzecznik przyznał, że w kilku przypadkach drony zostały zaobserwowane wokół baz wojskowych, lecz podkreślił, że nie jest to niczym nowym.

Polemika z Trumpem w sprawie Ukrainy

Podczas poniedziałkowego briefingu rzecznik NSC odniósł się także do krytyki Trumpa, dotyczącej pozwolenia Ukrainie na ostrzał rosyjskiego terytorium za pomocą amerykańskich pocisków ATACMS. W odpowiedzi na wyrażane przez Trumpa pretensje o tym, że nie brał udziału w podejmowaniu decyzji - którą określił jako „głupią” i wielki błąd - Kirby wyjaśnił, że decyzja została podjęta jeszcze przed wyborami i była reakcją na dołączenie Korei Północnej do wojny.

„Po wyborach odbyliśmy odpowiedni poziom rozmów z nowym zespołem na temat różnych kwestii bezpieczeństwa narodowego, w tym wojny na Ukrainie, aby wyjaśnić, co robimy, co mówimy, dlaczego to robimy, aby nie było żadnej decyzji, którą podejmujemy lub którą podjęliśmy w ostatnich tygodniach, która powinna być dla kogoś zaskoczeniem” - powiedział rzecznik. Zaznaczył też, odpowiadając na poniedziałkowe sugestie Trumpa, że Ukraina „musi zawrzeć układ” z Rosją i oddać część swojego terytorium, że dopóki obecna administracja jest u władzy, obowiązuje zasada „nic o Ukrainie bez Ukrainy”.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Bruksela chce wyprzeć satelitarny biznes Elona Muska

Kolejny producent maszyn wynosi się z Polski

Małe firmy kurierskie są potężnie zadłużone

»»Mateusz Morawiecki: przez politykę obecnego rządu tracimy szanse rozwojowe - oglądaj na antenie telewizji wPolsce24